Jochen Schropp mit neuer Sendung bei Sat.1

Heute, 12:02h,

Jasmin Wagner (42) und Jochen Schropp (44) mischen ab Ende Februar das Sat.1-Nachmittagsprogramm auf. In ihrer neuen Sendung "Volles Haus!" (ab Montag, 27. Februar, in Sat.1) lädt das Duo das TV-Publikum sowie verschiedene Gäste täglich zwischen 16 und 19 Uhr in ihr "Wohnzimmer" ein und besprechen tagesaktuelle Ereignisse.



In der neuen Show werde es "eine ganze Menge Unterhaltung geben", so Schropp in einer Pressemitteilung. Im VIP-Segment "BUNTE – live" gehen Wagner und Schropp den neuesten Promi-News auf den Grund und in Doku-Soaps begleiten sie "Alltagsheld:innen in ihrem Leben". "Jasmin und ich möchten #VollesHaus zu einem verlässlichen Ort machen, an dem sich unsere Zuschauer:innen täglich vom Alltag erholen und mit Spaß in den Feierabend starten."



Und auch Jasmin Wagner, die als Sängerin unter dem Namen "Blümchen" bekannt wurde, freut sich auf die neue Aufgabe: "Ich bin zwar gerade erst Mama geworden, aber für den Einzug in unser 'Volles Haus!' habe ich meine sieben Sachen schon lange parat! Jochen und ich machen 'Volles Haus!' zu unserem zweiten Zuhause."

Neue Sendung ersetzt Scripted-Reality-Formate

Mit dem neuen Programm versucht Sat.1, sinkenden Quoten in der Daytime entgegenzuwirken. Seit vielen Jahren zeigt Sat.1 am Nachmittag Scripted-Reality wie "Klinik am Südring", "Lenßen übernimmt" oder "K11 – die neuen Fälle". Die neue Show kommt damit einer Revolution in diesem Programmsegment gleich. Sie konkurriert dabei vor allem mit leichten Talk- und Serviceformaten in den dritten Programmen, etwa mit "Kaffee oder Tee" (SWR) oder "Hier und heute" (WDR).



Jochen Schropp outete sich 2018 als schwul (queer.de berichtete). Der kurz nach dem Jahrtausendwechsel durch die ARD-Vorabendserie "Sternenfänger" bekannt gewordene Schauspieler veröffentlichte letztes Jahr das Buch "Queer as f*ck". Darin erzählt er seine Lebensgeschichte mit einem besonderen Fokus auf seine Reise als schwuler Mann (queer.de berichtete). In Sat.1 moderierte Schropp seit Jahren mehrere Formate, etwa "Big Brother" oder das Frühstücksfernsehen. (spot/dk)