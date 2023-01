aldebaran sucht Projektassistenz im Bereich Softwareentwicklung

Heute, 08:38h, noch kein Kommentar

Seit über 20 Jahren entwickeln wir Individualsoftware für anspruchsvolle Geschäftskund*innen aus Industrie und Dienstleistung.



Eine partnerschaftliche und hilfsbereite Umgangsweise aller Beteiligten ist uns wichtig. Das gilt für unser Verhältnis zu Kund*innen ebenso wie für das Klima in der Firma. aldebaran steht auch für Vielfalt und Akzeptanz. Unser Frauenanteil beträgt derzeit über 60%.



Wir suchen zur Verstärkung unseres engagierten und sympathischen Teams (aktuell 6 Personen) zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine



Projektassistenz (m/w/d)

in Voll- oder Teilzeit (mind. 20h).



Deine Aufgaben:

Du arbeitest im Team an der Entwicklung und Betreuung von Lösungen für einen großen Kunden im Bereich Life Sciences.

● Du sprichst mit unseren Ansprechpartner*innen beim Kunden und nimmst deren Anliegen auf.

● Du dokumentierst die Anfragen für das Entwicklungsteam.

● Je mehr Du in die Software eingearbeitet bist, desto öfter klärst Du die Anliegen der Kund*innen selber, oder bereitest sie detaillierter für das Entwicklungsteam vor.

● Du bereitest Meetings innerhalb des Teams oder mit den Kund*innen vor und nach.

● Du unterstützt das Team bei der Planung und Dokumentation.

● Du bewahrst den Überblick über Termine, offene Fragen und Vereinbarungen und hilfst dem Team bei der Strukturierung der Aufgaben.

● Du bereitest Daten auf und erstellst Berichte.



Dein Profil:

● Du kommunizierst gern, sowohl mündlich als auch schriftlich.

● Du bist sehr gut organisiert und hast eine strukturierte Arbeitsweise.

● Du bist zuverlässig und arbeitest sorgfältig.

● Du kannst mit Computerprogrammen, z.B. Office und Email, souverän umgehen.

● Auch Tabellenkalkulationen wie Excel kannst Du bedienen und einfache Formeln erstellen.

● Du kannst Dich mündlich und schriftlich klar und verständlich ausdrücken, auch komplexere Inhalte kannst Du systematisch erklären.

● Du sprichst und schreibst Deutsch verhandlungssicher und mit guter Rechtschreibung; mündliche und schriftliche Kommunikation auf Englisch beherrschst Du ebenfalls.

● Du bringst ein sicheres Auftreten und eine normale Belastbarkeit mit.

● Du arbeitest gern im Team.

● Erfahrung im Bereich agiler Softwareentwicklung und/oder industrieller Fertigungsprozesse ist von Vorteil.



Deine Benefits:

● Unbefristeter Arbeitsvertrag

● Attraktives Gehalt

● 30 Tage Urlaub/Jahr

● Nach Absprache flexible Arbeitszeiten

● Teilweise Home Office

● Gute Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

● Faire, familiäre, queersensible Arbeitskultur

● Spannendes und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld mit flacher Hierarchie

● Professionelles und hilfsbereites Team

● Firmeneigene Parkplätze, gute Verkehrsanbindung



Deine Bewerbung

Bitte richte deine Bewerbung als PDF per Email an



Bitte gib auch an:

● Deine Projekterfahrungen (max. 5 beispielhafte Projekte mit Beschreibung deines Arbeitsanteils)

● Deinen frühesten Einstiegstermin

● Deinen Wunsch bzgl. Vollzeit oder Teilzeit

● Deine Gehaltsvorstellungen



Weitere Infos:

Ansprechpartner*innen: Usch Wildt, Moritz Both



Kontakt:

aldebaran Programmierung & IT-Lösungen GmbH

Hanomaghof 2

30449 Hannover

Tel. 0511 / 2704160