Privat: Personal Assistant / Personal Manager Position Berlin (m/w/d) gesucht

Deine Chance auf einen Traumjob:



Privat Manager (m/w/d)

als Allrounder für alle anfallenden Aufgaben im privaten Umfeld von zwei Unternehmern



Aufgaben:

● Verwaltungsaufgaben in einer Villa

● Allgemeine Korrespondenz

● Postannahme

● Organisation von privaten Events und Reisen

● Steuerung Haustechnik

● Zubereitung von pescetarischen und vegetarischen Speisen

● Besorgungs- und Chauffeurfahrten.



Voraussetzung:

● Abgeschlossene Ausbildung

● Führerschein Kl. B

● Organisationstalent

● Technisches Verständnis

● Zuverlässig, flexibel, unabhängig, diskret

● Gepflegtes Aussehen, gute Umgangsformen

● Fachkompetenz und absolute Loyalität

● Nichtraucher

● Wohnung in Villa verfügbar.



Bewerbungen und weitere Informationen:

bitte per E-Mail an