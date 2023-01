Russland zensiert schwule Inhalte in "The White Lotus"

Heute, 14:42h,

Weltweit sorgt die siebenteilige zweite Staffel von "The White Lotus" für Beifallsstürme. Die Schwarze Komödie aus den USA wurde erst bei den Golden Globes als beste Miniserie des Jahres ausgezeichnet, außerdem erhielt Jennifer Coolidge einen Schauspielpreis (queer.de berichtete).



Russische Fans werden laut der Onlinezeitung "Meduza" allerdings im Streamingdienst Amediateka nicht nur ihren kultigsten Satz vermissen, sondern ganze Szenen, die der Schnittschere zum Opfer gefallen sind.

"Mann" statt "schwul"

Die zweite Staffel handelt davon, wie reiche Amerikaner*innen Urlaub in einem Luxushotel in Sizilien machen. In der letzten Folge spricht Tanya (Coolidge) ihren inzwischen legendären Satz "These gays, they're trying to murder me" (Diese Schwulen versuchen, mich zu ermorden) aus, als sie alleine mit einer Gruppe zwielichtiger Schwuler auf einem Boot festsitzt. Das Wort "schwul" kommt in der russischen Synchronisation allerdings nicht vor, sondern wird mehrfach durch "Mann" ersetzt.



Berichten zufolge fehlen Szenen, in denen es um Homosexualität geht – etwa als Tanya in der fünften Folge entdeckt, dass Quentin (Tom Hollander) mit seinem "Neffen" Jack (Leo Woodall) Analverkehr hat. Auch Diskussionen über den Sex zwischen Valentina (Sabrina Impacciatore) und Mia (Beatrice Grannò) sind in der russischen Version nicht enthalten. Stattdessen wird davon gesprochen, dass die beiden "irgendein Spiel" miteinander gespielt hätten, was beim Publikum zu einigem Stirnrunzeln führen dürfte.



Die Schnitte und sinnentstellende Synchronisation sind wohl die Folge des "LGBT-Propaganda"-Gesetzes, das Präsident Wladimir Putin Anfang Dezember 2022 unterzeichnet hatte (queer.de berichtete). Demnach wird ein seit mehreren Jahren bestehendes Verbot, vor Jugendlichen über "nicht-traditionelle sexuelle Beziehungen" zu sprechen, auf Erwachsene ausgeweitet. Zuvor hatten TV-Stationen oder Streamingplattformen queere Inhalte zeigen dürfen, solange sie die Altersbeschränkung "18+" einblendeten. In der ersten Staffel von "The White Lotus" aus dem Jahr 2021 sind queere Inhalte den Berichten zufolge auf Amediateka noch enthalten.



Watch Jennifer Coolidge make White Lotus creator Mike White cry during her epic #GoldenGlobes acceptance speech for Best Supporting Actress in a TV Limited Series pic.twitter.com/b4e7eytVrN NowThis (@nowthisnews) January 11, 2023

| Twitter / nowthisnews | In ihrer Rede bei den Golden Globes dankt Jennifer Coolidge dem offen bisexuellen "White Lotus"-Autor Mike White

In den USA lief "The White Lotus" im Pay-Sender HBO, in Deutschland ist die Serie auf Sky Atlantic und Wow zu sehen – ohne Schnitte. (dk)