Heimliche queere Lieben in Nazi-Deutschland

"Verzaubert" war der erste Dokumentarfilm über Schwule und Lesben im Deutschland der NS-Zeit und der frühen Bundesrepublik. Jetzt gibt es ihn in restaurierter Fassung auf DVD und als Video on Demand.

13 Männer und Frauen im Alter zwischen 60 und 80 Jahren erzählen in diesem Dokumentarfilm-Klassiker, wie sie den Nationalsozialismus, Krieg und Nachkriegszeit in Hamburg erlebt haben – eine Zeit, in der sich Homosexuelle noch nicht selbstbewusst "lesbisch" oder "schwul" genannt haben, sondern "verzaubert" (Bild: Salzgeber)