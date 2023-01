Von Marie Christina Schröders

Ein einzigartiges Gefühl. Ein wohliges Kribbeln bis in die letzte Ecke des Körpers. Sich zum ersten Mal aus der Klamotte schälen. Zum ersten Mal hüllenlos sein. Sich verwundbar machen und gleichzeitig aufgehoben fühlen. In der Magie des Augenblicks.



Könnte man diesen Zauber der ersten Intimität doch nur auf alle Lebensbereiche übertragen! Auf solche, in denen man sich gleichermaßen im übertragenen Sinne – nackig machen muss. 39,9 Prozent der LGBTQ+ Community haben in der Öffentlichkeit oder Freizeit bereits Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung oder Geschlecht(sidentität) erfahren. 27,9 Prozent in Geschäften oder im Dienstleistungsbereich. Also mehr als jeder Vierte. 27,9 Prozent zu viel!



Beratung im Finanz- oder Versicherungsbereich muss vorurteilsfrei sein. Für mich Bereiche, in denen Diskriminierung keinen Platz haben darf. Doch in vielen Finanzberatungen sehen sich Mitglieder unserer Community noch immer mit Unverständnis konfrontiert. Doch gerade dann, wenn Versorgungslücken entdeckt, teure Fehlversicherungen umschifft und Chancen zum Vermögensaufbau herausgearbeitet werden sollen, braucht es nun einmal genau das: einen klaren Blick auf das individuelle Lebensmodell. Wertungs- und vorurteilsfrei. Mein Name ist Marie Christina Schröders, als unabhängige Finanzberaterin sowie Versicherungsmaklerin kenne ich fast alle Hürden, die in Sachen Finanzen oder Altersvorsorge auf Mitglieder der Regenbogenfamilie lauern können. Mit sachkundigem und empathischem Blick suche und finde ich gemeinsam mit dir die besten Lösungen für deine Finanzen, Versicherungen und Steuern – und das in einem garantiert diskriminierungsfreien Umfeld.



Weil ich selbst Teil der bunten Truppe bin, weiß ich, wovon du sprichst, ohne dass du große Reden schwingen musst. Du musst weder dein Lebensmodell, deine Herkunft noch deine Liebe erklären. Dass sich jeder Mensch bei allen Fragen rund ums Thema Finanzen wirklich wohlfühlen kann, ist mein täglicher Motor. Ein Bewusstsein sowie konstante Sichtbarkeit für die LGBTQ+-Community innerhalb der Finanzbranche zu schaffen, ist mein zentrales Anliegen.

Unser Anspruch: Nachhaltigkeit verändern und Vielfalt zeigen

Wir setzen uns dafür ein, dass der Begriff des "New Normal" Wirklichkeit wird und seine Stigmatisierung verliert. Damit bekennen wir uns zu einer einfachen Forderung: Lasst uns das "New" streichen und im neuen "Normal" darauf achten, dass wir 7,96 Milliarden Normalitäten bekommen.



Wir bieten euch sozial und ökologisch nachhaltige Finanzprodukte an, deren starke Renditen deinen Vermögensaufbau unterstützen und du so automatisch einen Beitrag zum sozialen Wandel leistest. Sehe selbst!