"The White Lotus"-Star Theo James soll zu George Michael werden

Heute, 02:07h, noch kein Kommentar

Das Leben von George Michael (1963-2016) soll offenbar verfilmt werden. Und auch einen bestimmten Darsteller sollen die Macher*innen bereits für die Hauptrolle im Auge haben: Theo James (38). Das berichtet die britische "Daily Mail" unter Berufung auf einen anonymen Insider.



Demnach sei angeblich ein Biopic über den Ende 2016 verstorbenen Sänger mit einem Budget von 85 Millionen Pfund, umgerechnet fast 96 Millionen Euro, geplant. Die Familie Michaels soll dem Bericht zufolge hinter dem Projekt stehen.



Das Drehbuch ist wohl fast fertig



"Das Drehbuch befindet sich in den letzten Zügen und die Produzenten suchen nach ihrem Hauptdarsteller", wird eine anonyme Quelle zitiert. Demnach sei in diesem Zusammenhang von James gesprochen worden, der "perfekt für die Rolle" wäre. Michael hatte etwa einen griechisch-zypriotischen Vater und auch James besitzt griechische Vorfahren.



Der Schauspieler war zuletzt in der zweiten Staffel der gefeierten HBO-Serie "The White Lotus" zu sehen und ist unter anderem auch aus der "Divergent"-Filmreihe bekannt. Ob er für die Rolle bereits angefragt wurde, ist unklar.



Weiter heißt es, dass der Film unter anderem die Zeit Michaels beim Duo Wham!, seine Solokarriere und auch Skandale aus dem Leben des schwulen Sängers beleuchten soll. Genaue Einzelheiten, etwa wie der Film heißen soll oder wann er erscheinen könnte, gibt es derzeit nicht. (cw/spot)