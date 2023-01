Luca Valentino will der erste schwule Ballermann-Star werden

Von Fabian Girschick

Heute, 03:33h, noch kein Kommentar

Luca Valentino sticht sofort aus der Masse hervor, nicht nur aufgrund seines Looks, sondern auch aufgrund seiner Zukunftspläne. Denn der bekannte schwule Instagrammer (fast 100.000 Abonnent*innen) möchte groß auf der mallorquinischen Partyhochburg "El Arenal" rauskommen.



Zunächt er sich jedoch in der 20. und letzten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) beweisen, die am Samstag auf RTL begonnen hat – der 23-Jährige aus dem Ruhrgebiet ist einer der Kandidat*innen. Warum er sich bei der Castingshow beworben hat, was genau ihn am Ballermann reizt und ob er nicht Angst vor toxischer Maskulinität hat, erzählt er queer.de in einem exklusiven Interview.



Das Cover für Lucas kommende Single "Die Korken knallen – das Leben ist geil" ist schon fertig

Hi Luca, wie geht es dir denn aktuell?



Mir geht es sehr gut. Ich freue mich schon seit Wochen auf die Ausstrahlung und den damit verbundenen Release von meiner Single "Die Korken knallen – das Leben ist geil".



Bist du schon gespannt auf die Ausstrahlung deiner DSDS-Folge? Und weißt du schon, wann du zu sehen sein wirst?



Ja, ich bin super gespannt auf die Ausstrahlung. Ich hoffe vor allem auch, dass meine Message ankommt. Leider habe ich bisher noch keinen Termin. Sobald ich einen habe, veröffentliche ich ihn direkt auf Social Media.



Wie kamst du denn überhaupt auf die Idee, dich bei DSDS zu bewerben?



Ich fand DSDS schon immer lustig und kam nach einer langen Partynacht auf Mallorca am Ballermann spontan auf die Idee, mich mit meinem eigenen Song zu bewerben.

Und wie hast du die Dreharbeiten dann tatsächlich wahrgenommen?



Die Dreharbeiten waren sehr entspannt, das Team war sehr nett, und es wurde sich bemüht, mir jeden Wunsch zu erfüllen. Aber das wird man dann bald im TV sehen.



DSDS brachte ja auch schon einige queere Gewinner*innen hervor. Waren diese denn ein Vorbild für dich?



Ich habe keine Vorbilder, um ehrlich zu sein. Ich schaue auf mich und mache das, worauf ich Lust habe, egal was andere denken könnten.



Du möchtest der erste große schwule Ballermann-Star werden. Warum soll es ausgerechnet nach "Malle" gehen?



Der Song ist kein reiner Ballermann-Song. Er wurde von meinem Songwriter so geschrieben, dass er zum Beispiel auch zum CSD passt, was mir sehr wichtig war, da es im Song auch extra verschiedene Stellen gibt, wie etwa: "Egal wer du bist und woher du kommst, wir feiern Tag und Nacht und singen diesen Song." Ein großer Traum wäre es, mit meinem Song auf den CSDs in Deutschland auftreten zu dürfen.



Der Ballermann wäre ein Traum, aber ob ich es bis dahin schaffe, und ob die Menschen dort überhaupt schon so offen für mich wären, kann ich leider nicht beantworten.



Hast du denn nicht auch ein bisschen Angst davor? Schließlich lauert am Ballermann möglicherweise auch eine Menge toxischer Maskulinität.



Viele Männer sind am Ballermann sehr nett und haben auch meistens keine Vorurteile. Es gibt solche und solche, wie in Deutschland auch. Dass ich mich dort wahrscheinlich mehr beweisen muss als Hetero-Künstler*innen, ist mir eigentlich schon klar, aber vielleicht liege ich da auch falsch.





Dein Instagram-Kanal suggeriert, dass du häufig unterwegs bist. Wie finanzierst du dir aktuell deinen Lifestyle?



Aktuell durch Werbung bei Instagram. Das ist aber eher selten, da ich niemandem irgendeinen Schrott andrehen möchte, sondern nur Produkte, die meiner Meinung nach auch etwas bringen.



Und worauf können wir uns sonst von dir in Zukunft freuen?



Ab Frühjahr startet das Projekt "Ballermann-Star", und ich denke, das wird kein einfacher Weg. Verfolgen kann man das natürlich auf meinen Social-Media-Profilen. Ich schaue positiv in die Zukunft und hoffe, dass ich eine Inspiration für andere aus der Community sein kann. Aber ich bin da optimistisch.