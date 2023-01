"Chucky" erhält dritte Staffel

Heute, 12:26h, noch kein Kommentar

Die amerikanischen Fernsehsender Syfy und USA Network haben am Sonntag angekündigt, dass es eine dritte Staffel der gefeierten Horrorserie "Chucky" geben wird. Neue Folgen sollen im Herbst in beiden Kabelsendern ausgestrahlt werden. In Deutschland sind die ersten beiden Staffeln auf Sky erhältlich, die erste Staffel kann außerdem auf RTL+ gestreamt werden.



"Chucky" wurde vom schwulen Autor Don Mancini entwickelt, der bereits für die Slasherhorror/Comedy-Filmreihe "Child's Play" (der deutsche Titel war ebenfalls "Chucky") verantwortlich war, auf der die Serie basiert. Der erste "Child's Play"-Film stammt aus dem Jahr 1988 und zeigt die Geschichte des Serienmörders Charles Lee Ray (Brad Dourif), der seine seine Seele mit Hilfe von Voodoo-Magie in die Puppe überführt, als er gerade im Sterben liegt. Insgesamt wurden bis 2019 acht "Chucky"-Filme gedreht – dabei gab es im Laufe der Zeit immer mehr queere Handlungsstränge.



Die 2021 gestartete Serie dreht sich um den 14-jährigen schwulen Schüler Jake Wheeler (Zackary Arthur), der die Mörderpuppe auf einem Flohmarkt findet. Dabei wird insbesondere auch das Thema Mobbing behandelt. Bereits in der ersten Staffel wird die Beziehung zwischen Jake und dem Mitschüler Devon (Björgvin Arnarson) thematisiert (queer.de berichtete). Die zweite Staffel spielt in einer katholischen Besserungsanstalt (queer.de berichtete). Die Filmkritik reagierte positiv auf "Chucky", auch die Einschaltquoten waren gut. So platzierte sich die Serie in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen in der Top-10 der Dramaserien im amerikanischen Kabelfernsehen.

Mörderpuppen stehen derzeit hoch im Kurs: Im US-Kino feierte zuletzt "M3gan" Erfolge, eine weibliche Androidin, die wie Chucky eine Blutspur hinter sich lässt. Der Film ist insbesondere unter queeren Fans beliebt (queer.de berichtete). (dk)