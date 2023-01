Heute, 12:56h,

Die Äußerungen des Justizministers Marco Buschmann (FDP) gegenüber der "Zeit" zur Verzögerung des Selbstbestimmungsgesetzes haben innerhalb und außerhalb der LGBTI-Community für Aufsehen erregt. Am 6. Januar hatte Buschmann das Online-Portal der Wochenzeitung wissen lassen, dass sich das Gesetz aufgrund von weiterem Regelungsbedarf verzögere (queer.de berichtete).



Man müsse "sauber regeln", hatte es da geheißen, dass etwa die Betreiberin einer Frauensauna auch zukünftig trans Personen nicht nach ihrem Geschlechtseintrag behandeln, sondern aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes vom Betreten der Sauna ausschließen können müsse, ohne eine Diskriminierungsklage fürchten zu müssen.



Nun soll Buschmann das alles nicht so gemeint haben – zumindest, wenn es nach dem Sprecher des Bundesjustizministeriums geht.

Keine Diskriminierungserlaubnis geplant

In der Angelegenheit hatte zuletzt SPDqueer-Mitglied Sebastian Kropp per offenem Brief eine Klarstellung des Ministers verlangt. Denn wie viele andere hatte auch er die Einlassungen dahingehend verstanden, dass Buschmann die Aufnahme von Regelungen ins Gesetz angekündigt hatte, aus denen sich eine rechtliche Schlechterstellung gegenüber dem Status quo ergäbe (queer.de berichtete).



Kropp weist auch darauf hin, dass Buschmann in zahlreichen Reaktionen auch auf Twitter direkt markiert und somit auf die entstandene Irritation hingewiesen worden sei. Auch der Queerbeauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann, hatte sich in der Debatte zu Wort gemeldet und betont, dass sich die Bundesregierung daran messen lassen müsse, ob sie im Gesetz Diskriminierung abbaut statt neu aufzubauen.



Die Bundesregierung wird sich daran messen lassen müssen, dass ein #Selbstbestimmungsgesetz Diskriminierung *abbaut* und nicht neue *aufbaut*.



Das ist doch wohl hoffentlich klar. Darauf werde ich als Queer-Beauftragter achten. Sven Lehmann (@svenlehmann) January 8, 2023 Twitter / svenlehmann

Es gebe jedoch im Bundesministerium der Justiz keine Pläne, in das Selbstbestimmungsgesetz eine Erlaubnis zur spezifischen Zurückweisung transgeschlechtlicher Personen von bestimmten Angeboten, Dienstleistungen und Räumen einzufügen, so Ministeriumssprecher Eike Götz Hosemann nun gegenüber queer.de. Entsprechendes habe "der Minister im in Bezug genommenen Interview auch nicht verlautbart".

Buschmann will nur Sorgen entkräften

Doch was wollte Buschmann dann? "Wie der Minister im Interview deutlich gemacht hat", gebe es "in der Gesellschaft Sorgen, die sich auf die Rechtsfolgen der Änderung des Geschlechtseintrags beziehen". Diese Sorgen sollten demnach "im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens" entkräftet werden.



Das Selbstbestimmungsgesetz werde an den bestehenden Regeln für Massengeschäfte des täglichen Lebens nichts ändern, so der Buschmann-Sprecher. Bei dem Gesetz handele es sich, wie der Minister ausgeführt habe, um einen "Baustein einer liberalen Gesellschaftspolitik", bei dem es darum gehe, das Selbstbestimmungsrecht in Bezug auf den Geschlechtseintrag zu achten.



Wenn es also um die bloße Entkräftung von Sorgen im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens gegangen sein soll, warum hat Buschmann das dann nicht, als er das um seine Äußerungen entstandene Missverständnis wahrgenommen hat, gleich selber klargestellt?



Dazu hieß es aus dem Justizministerium nur lapidar: "Die gesellschaftliche und politische Debatte um das geplante Selbstbestimmungsgesetz wird im Bundesministerium der Justiz aufmerksam verfolgt – aber durch das Ministerium nicht bewertet."



Doch tut Buschmann nicht genau das, wenn er die "Sorgen" um die Rechtsfolgen des Selbstbestimmungsgesetzes im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens zu entkräften vorgibt? Und: Sollten dann nicht auch umgekehrt die Sorgen transgeschlechtlicher Menschen ernst genommen und rasch entkräftet werden, die daraus entstehen, dass sich der Minister missverständlich in einem Interview äußert?



Das jedenfalls scheint man im Bundesministerium der Justiz nicht als allzu drängend zu sehen. (jk)