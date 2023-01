KLuST wird zu ColognePride

Heute, 14:17h, noch kein Kommentar

Der Kölner CSD-Verein hat einen neuen Namen: Kölner Lesben- und Schwulentag e.V. (KLuST) hat am Montag seine Umbenennung in ColognePride e.V. bekanntgegeben. Damit möchten die Veranstalter*innen deutlich machen, dass die queere Community aus wesentlich mehr als nur Lesben und Schwulen besteht.



Der alte Name sei "nicht mehr zeitgemäß", teilte der ColognePride mit. "Der Verein möchte u.a. alle Personengruppen unserer vielfältigen Community einschließen und willkommen heißen. Das soll nun auch durch den neuen Namen des Vereins deutlich gezeigt werden."



Der neue Name sei schon etabliert und in der Öffentlichkeit bekannt, erklärten die Veranstalter*innen weiter. Hintergrund ist, dass der größte deutsche Christopher Street Day bereits seit 2003 in der Außendarstellung als ColognePride bezeichnet wird. Der Name war damals inspiriert vom Europride, der in Köln im Jahr zuvor stattgefunden hatte. Mit ColognePride wollten die Veranstalter*innen die Veranstaltung europäisieren, da der Name CSD eine Eigenart deutschsprachiger Länder ist.

Motto bleibt

Der ColognePride 2023 wird wie in den Vorjahren unter dem Motto "FÜR MENSCHENRECHTE – Viele. Gemeinsam. Stark!" stehen. Zuvor hatte sich in einer Online-Abstimmung eine Mehrheit für die Beibehaltung des Mottos ausgesprochen. Vorteile seien, dass der Spruch allgemeingültig sei und die gesamte Community einschließe. Außerdem sei es umweltfreundlich, alte Materialien weiterzuwenden und nicht jedes Jahr neue zu drucken (queer.de berichtete). Beim letztjährigen CSD war mit Hendrik Wüst (CDU) erstmals der Ministerpräsident von NRW bei der Eröffnung dabei (queer.de berichtete). (dk)