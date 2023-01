Max und Bon trennen sich im Guten

Heute, 16:23h, noch kein Kommentar

In der Wiedersehensshow der dritten Staffel von "Prince Charming" im Oktober 2021 hatten die beiden Kandidaten Bon Markel und Max Rogall bekanntgegeben, dass sie sich ineinander verliebt hätten (queer.de berichtete). Doch am Sonntag teilten beide Teile von "Bonimilian" aus Thailand mit: Sie sind kein Paar mehr.



Einen Rosenkrieg wird es aber nicht geben: "Wir sind füreinander wirklich eine der wichtigsten Personen im Leben und können auch gar nicht mehr ohne einander, haben aber auch gemerkt, dass sich die Gefühle immer mehr von romantischen zu freundschaftlichen Gefühlen entwickelt haben und dass wir uns inzwischen mehr als beste Freunde als alles feste Freunde sehen", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Ändern werde sich für die Instagram-Fans des Ex-Paares wenig: "Wir haben für die nächsten Monate schon viele gemeinsame Projekte und Reisen geplant und nehmen euch natürlich auch weiterhin mit." Zwar gebe es weniger "romantische Videos und Beziehungsthemen", "aber uns verbindet noch viel mehr als das und das teilen wir auch mit euch".



Die insgesamt 30.000 Follower*innen der beiden Instagrammer lobten das Paar für ihre dramafreie Trennung. Auch viele Mitkandidaten sandten in der Kommentarspalte unterstützende Nachrichten, etwa Tim Hornbyl oder Aaron Koenigs. Ihr gemeinsames Instagram-Profil mit 16.000 weiteren Fans trägt inzwischen die Überschrift: "Your favorite Ex-Couple".

Auf dem Portal TikTok, in dem "Bonimilian" ebenfalls ein gemeinsames Konto haben, wurde ein humoristisches Kurzvideo veröffentlicht. Darin wird der Text eingeblendet: "Wenn ihr einen Couple Account habt und dann Schluss macht." Daraufhin schauten sich Bon und Max an und sagten wiederholt "Shit".



In diesem Jahr plant RTL auch "Charming"-Nachschub: Statt der Originalshow "Prince Charming" soll aber der Ableger "Charming Boys" gezeigt werden (queer.de berichtete). In dieser Version sollen auch Ex-Kandidaten ihr Datingglück zum zweiten Mal versuchen – vielleicht auch die beiden Hälften von "Bonimilian"? (cw)