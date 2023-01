Die Britin Posie Parker, eigentlich Kellie-Jay Keen, ist nicht nur bekannt dafür, sich immer wieder gegen die Rechte transgeschlechtlicher Menschen auszusprechen und die "Gender Critical"-Bewegung sowohl auf der Insel als auch in den Staaten aktiv voranzutreiben. Sie ist auch eine derjenigen Figuren, die sich immer wieder für die Strategie der politischen Querfront aussprechen. So sollten cisgeschlechtliche, sich selbst als vermeintliche "Radikalfeministinnen" positionierende Frauen mit rechten und christlichen Gruppen zusammenarbeiten, um die weitere Emanzipation von trans Menschen aufzuhalten.



Nicht nur müssen die "Feministinnen" dafür natürlich die bittere Pille schlucken, dass es rechte Bündnispartner*innen traditionell auch auf die Rechte cisgeschlechtlicher Frauen abgesehen haben, etwa gegen ihre reproduktive Selbstbestimmung vorgehen.



Jetzt sprach eine "Gender Critical"-Aktivistin auf einer von Parker organisierten Kundgebung wohl etwas zu offen die ideologischen Grundlagen der Querfront-Bewegung aus. Zur Rechtfertigung des Kampfes gegen trans Menschen bezog sie sich auf keinen Geringeren als auf Adolf Hitler. Eine Einordnung.

Frauen sprechen lassen

Die Kundgebung der "Gender Criticals", auf der an die Gedankenwelt des "Führers" angeknüpft wurde, fand am Sonntag im englischen Newcastle statt. Sie war Teil einer Tour unter dem Motto "Let Women Speak", bei der die Transhasserinnen an verschiedenen Orten insbesondere über die vermeintlichen Gefahren eines möglichen britischen Selbstbestimmungsgesetzes sprechen.



Auch am Sonntag versammelten sich also wieder Frauen und Männer der Bewegung vor einem Banner mit der Aufschrift "woman – noun – adult human female". Parker streamte die Veranstaltung live auf ihrem Youtube-Kanal.



So wurden auch die Äußerungen der Sprecherin Lisa Morgan mitgeschnitten und bekannt, Inhaberin einer Hypnose-Therapiepraxis und Vorsitzende einer Vereinigung von Hypnotherapeut*innen in Großbritannien.



Die Große Lüge



Sie kenne sich mit Sprache aus, begann Morgan ihre Rede, um sodann auf Gegendemonstrant*innen der Veranstaltung zu verweisen und auszuführen, dass "das" auf etwas basiere, das "wir die Große Lüge nennen".



Die "Große Lüge" sei etwas, das, so Morgan, zuerst von Adolf Hitler in "Mein Kampf" beschrieben worden sei. Die Lüge sei demnach eine so große Lüge, dass "gewöhnliche Leute wie wir" dächten, dass es sich um keine Lüge handeln könne, weil "ich niemals eine so große Lüge erzählen könnte". "Wir" würden ja nur kleine Lügen verwenden.



Es sei, führte Morgan dann weiter aus, eine Große Lüge im Gange, die von Männern am Anfang des 20. Jahrhunderts losgetreten worden sei, als die eine "erotische Fantasie" gehabt hätten.



Daraufhin hätten sie sich entschieden, "uns" die "Große Lüge" zu verkaufen. Diese Lüge sei die Behauptung, dass transgeschlechtliche Frauen Frauen seien – "aber das sind sie nicht, oder etwa doch? Sie sind Männer und wir wissen es", so Morgan.



| Twitter / NorthumbriaIWW | Das Video enthält den Teil der Rede, in dem es um Adolf Hitlers Ideenwelt geht

Und was machen die umstehenden Demonstrant*innen, als sich die Mitkämpferin positiv auf Adolf Hitlers vermeintliche Enttarnung großer Lügen bezieht? Auf der nicht geschnittenen Aufnahme des Auftritts ist jedenfalls nicht zu sehen, dass jemand gegen die Rednerin einschreitet. Vielmehr lacht, johlt und applaudiert das Publikum auch noch, als Morgan beim Polemisieren gegen transgeschlechtliche Frauen das F-Wort bemüht oder witzelt.



Nach Abschluss ihrer Rede stimmt sie noch einen Ausruf der Menge im Chor an: "Trans Frauen sind...!" ruft sie da, und die Teilnehmer*innen antworten mit "Männer!". Dann folgt wieder Applaus. Als Gesicht der Veranstaltung tritt daraufhin wieder Posie Parker ans Mikrofon.



Doch wer gedacht hätte, dass jetzt vielleicht ein Wort der Einordnung oder Distanz folge, irrt. Sichtlich und hörbar gut gelaunt fragt Parker am Mikrofon nach der nächsten Frau, die auf der Sprecherinnenliste steht. Der Mitschnitt ist auch weiterhin auf Parkers Youtube-Account so zu finden.



Die Meister der Lügen



Tatsächlich finden sich im Internet verschiedene Verweise auf die Figur einer "Großen Lüge", derer sich verschiedene Diktatoren bedient hätten, darunter Adolf Hitler. Hitler habe mit dem Ausdruck, heißt es etwa auf einer Seite fragwürdiger Qualität, über die deutsche Kapitulation im 1. Weltkrieg gesprochen, die ohne vorherige militärische Niederlage erfolgt sei – eine Behauptung, die in Deutschland vor allem als "Dolchstoßlegende" bekannt ist. In "Mein Kampf" selber ist der Ausdruck "Große Lüge" in dieser Prominenz jedoch gar nicht zu finden.



Doch tatsächlich finden sich dort die Ideen und Begriffe, die Morgan in ihrer Rede paraphrasiert. Im 10. Kapitel über die Ursachen der Niederlage schreibt Hitler über die teilweise im Deutschen Reich damals festzustellende Freude über die deutsche Kapitulation.



An dieser Reaktion habe man "die Lüge der Behauptung, daß der verlorene Krieg die Ursache des deutschen Zusammenbruchs wäre, am allerbesten" sehen können. Der Zusammenbruch sei nämlich in Wahrheit Folge "einer ganzen Reihe von Krankheitserscheinungen und ihrer Erreger, die schon in der Zeit des Friedens die deutsche Nation heimgesucht hatten".



Die "bodenlose Verlogenheit des Judentums und seiner marxistischen Kampforganisation" hätten die Schuld, die sie am Zusammenbruch trügen, in der Folge Erich Ludendorff angetragen – jenem Ludendorff, mit dem Hitler 1923 in München erstmals einen Putsch angezettelt hatte, den niedergeschlagenen Hitler-Ludendorff-Putsch.



Die Juden seien, heißt es in dem Abschnitt weiter, bei der Verbreitung dieser Lüge über Ludendorff und die militärische Niederlage "von dem sehr richtigen Grundsatze" ausgegangen, "daß in der Größe der Lüge immer ein gewisser Faktor des Geglaubtwerdens liegt, da die breite Masse eines Volkes im tiefsten Grunde ihres Herzens leichter verdorben als bewußt und absichtlich schlecht sein wird".



Diese Theorie ist es, die sich auch in der Rede Lisa Morgans wiederfindet. Wegen der "primitiven Einfalt ihres Gemütes" falle die Mehrheit des Volkes laut Hitler einer "großen Lüge" leichter zum Opfer als einer kleinen, und zwar, "da sie selber ja wohl manchmal im kleinen (sic!) lügt, jedoch vor zu großen Lügen sich doch zu sehr schämen würde".



Selbst von der "frechsten Lüge" würde durch diese Umstände "immer noch etwas übrig und hängen bleiben". Diese Tatsache würden zwar "alle großen Lügenkünstler und Lügenvereine dieser Welt nur zu genau kennen" – die "besten Kenner aber dieser Wahrheit über die Möglichkeiten der Anwendung von Unwahrheit und Verleumdungen waren zu allen Zeiten die Juden".



Warum? Ihr ganzes Dasein sei "schon auf einer einzigen großen Lüge aufgebaut". Die laute, so Hitler, dass es sich bei ihnen um eine Religionsgemeinschaft handle, "während es sich um eine Rasse – und zwar was für eine – dreht" Die Juden seien "die großen Meister der Lügen".



Eine Gruppe gibt sich als eine andere aus und unterläuft damit die Verteidigungsfähigkeit ihrer Opfer? Genau das sagt auch Lisa Morgan in ihrer "Let Women Speak"-Rede über trans Frauen.

Immer wieder Antisemitismus bei "Gender Criticals"

Tatsächlich fallen "Gender Critical"-Aktivist*innen immer wieder durch kleinere antisemitische Äußerungen oder gar geschlossene verschwörungsideologisch-antisemitische Weltbilder auf. In den USA wird etwa gern geraunt, dass deutsch-jüdische Flüchtlinge, die der Frankfurter Schule nahestanden, die Idee von Transgeschlechtlichkeit überhaupt erst in das Land gebracht hätten.



Tatsächlich hatten deutsche Sexualwissenschaftler ihren Anteil daran, dass in den 60er Jahren das erste große Zentrum der medizinischen Unterstützung transgeschlechtlicher Menschen in den USA entstand. Bis zur Machtergreifung der Nazis hatten vorsichtige kleinere Versuche nämlich noch in Berlin am Institut von Magnus Hirschfeld stattgefunden. 1933 zerstörten die Nazis allerdings dessen Wirkstätte.



Die einflussreiche "Gender-Critical"-Bewegte Jennifer Bilek will ihrer Auffassung nach ebenfalls die reichen, mächtigen Männer hinter dem Transgender-Phänomen erkannt und aufgezählt haben. Es sind Namen wie die von Bill Gates und George Soros, reiche Unternehmer und Pharmaindustrielle und damit klassische Chiffren des Antisemitismus. Darunter finden sich wie bei Soros auch tatsächlich Namen von Menschen, die dem jüdischen Rassekriterium von Antisemit*innen entsprächen. Sie finanzierten laut Bilek angeblich die Ärzte, die Transitionen durchführen.



Aber Bilek hat das nicht erfunden. Solche Gedanken finden sich bereits bei der "Mutter" der Transhasserinnen-Bewegung, bei Janice Raymond. Sie legte 1979 das Werk "The Transsexual Empire" vor und stellte damit als Erste ausführlich ein vermeintlich feministisches, theoretisches Gebäude zur Rechtfertigung der Ausgrenzung transgeschlechtlicher Frauen auf.



Beim Phänomen der Transgeschlechtlichkeit gehe es unter anderem darum, so Raymond, den Affront, den lesbische Sexualität für das Patriarchat darstelle, zu unterlaufen. Um das zu tun, konstruierten männliche Ärzte transgeschlechtliche Frauen auf dem OP-Tisch, um die Sinne von Cis-Frauen zu vernebeln, sie zu verführen und so Zugriff auf ihre "weibliche Energie" zu erhalten. Der Grund: Das prinzipielle Demütigungsgefühl von Männern im Patriarchat, von Frauen geboren worden zu sein, sich aber nicht selbst gebären zu können.



Darum bräuchten cisgeschlechtliche Frauen Frauenräume unter Ausschluss transgeschlechtlicher Frauen. Es gehe schlicht um Gegenwehr gegen ihre anvisierte Unterwerfung.



Dass sich angebliche "Radikalfeministinnen" heute weniger für tatsächlich stattfindende sexuelle Gewalt an Frauen interessieren, die bloße Existenz transgeschlechtlicher Frauen aber ungemein mobilisierend wirkt, war ebenfalls bereits bei Raymond angelegt. Sie behauptete in ihrem Buch: Alle trans Frauen "vergewaltigen die Körper von Frauen" – und zwar dadurch, dass sie "die echte weibliche Form auf ein Artefakt" reduzierten und "diesen Körper" für sich selbst "aneignen". Eine klare Nivellierung von tatsächlichen Vergewaltigungen, die im feministischen Gewand daher kommt.



Auch die lesbische, ehemalige Pornodarstellerin Lily Cade bediente sich dieser Figuren, inklusive antisemitischer Codes zur Verharmlosung der von ihr ausgehenden sexuellen Gewalt und zur Rechtfertigung ihres Transhasses. Nachdem sie für ein transfeindliches Stück auf der Website der britischen BBC als Zeugin für die angebliche Vergewaltigungsneigung transgeschlechtlicher Frauen zitiert worden war, hatte die US-amerikanische Philosophin und Aktivistin Christa Peterson auf Twitter das Medium an von Cade Jahre zuvor eingestandene Vergewaltigungsvorwürfe im Rahmen der #metoo-Bewegung erinnert. Ihre Opfer: Andere Cis-Frauen.



Daraufhin hatte Cade ein wirres, langes Manifest des Transhasses auf ihrer Webseite veröffentlicht (queer.de berichtete). Tenor: Wegen transgeschlechtlicher Frauen und der "Geldmänner" in deren Hintergrund sei Cade die einzige Frau, die sich auf der falschen Seite der öffentlich gewordenen Metoo-Vorwürfe befände. Trans Frauen und die hinter ihnen stehende Verschwörung waren also plötzlich an den Vergewaltigungen schuld, die sie einige Jahre zuvor noch öffentlich eingestanden hatte, nicht sie selbst.



Cis-Frauen, insbesondere Lesben wie sie, bräuchten Schutzräume, in denen sie keine trans Frauen dulden müssten. Genau auf diese Räume habe es die von ihr vermeintlich aufgedeckte Verschwörung, in der trans Frauen aber vor allem nur ausführende Organe darstellten, abgesehen. Hinter ihnen stünden die "Geldmänner", die Anführer eines "Pädophilenkultes". Die seien selber aber weder sexuell motiviert, noch glaubten sie daran, dass trans Frauen wirklich Frauen seien. Die Geldmänner liebten nur das Geld und stünden hinter "Big Pharma". Als einziges Beispiel nennt Cade dabei eine US-amerikanische Familie – und die ist jüdisch. Nicht die einzige antisemitische Anspielung im Text.



Und auch in der Auseinandersetzung um die Biologie-Doktorandin Marie-Luise Vollbrecht war es immer wieder um möglichen Antisemitismus auf beiden Seiten der Debatte und die Frage der Deutung der NS-Verfolgung queerer Personen gegangen. Vollbrecht hatte unter anderem getwittert: "Ich finde es nicht dumm zu fragen, wer schwul war kam ins KZ aber wer transsexuell war konnte anscheinend einen Transvestitenschein beantragen". An anderer Stelle hatte es geheißen: "Was konnten Juden tun der Vernichtung zu entgehen? Und was konnten Transsexuelle tun." (queer.de berichtete)



Um die Frage des Vergleichs mit dem Los von Jüd*innen unter der Herrschaft der Nationalsozialist*innen finden gegenwärtig rechtliche Auseinandersetzungen statt (queer.de berichtete). Vollbrecht möchte durch Abmahnungen vor allem die Verwendung eines Hashtags untersagen lassen, der auf einen Antisemitismusvorwurf gegen sie hinausläuft.



Ihren Kritiker*innen wirft Vollbrecht demgegenüber vor, einer Gleichsetzung transgeschlechtlicher Menschen mit Jüd*innen als Opfergruppe der nationalsozialistischen Herrschaft das Wort zu reden, die auf die Nivellierung der Shoah hinauslaufe.