AnNa R. fordert den Quizduell-Olymp heraus

Die Berliner Popstars AnNa R. (53) und Adel Tawil (44) treten in der NDR-Spielshow "Quizduell-Olymp" gegen das Team aus Rate-Expert*innen an. Die 412. Folge der Sendung wird wird am Freitag um 18.50 Uhr im Ersten ausgestrahlt.



AnNa R. ist besonders durch die Band Rosenstolz bekannt. Von 1991 bis 2012 sorgte sie damit an der Seite von Peter Plate für Aufsehen. Das Duo warb insbesondere für die Akzeptanz von queeren Menschen, etwa mit dem Song "Ja, ich will", mit dem es sich 1999 an der Seite der Kölner Komikerin Hella von Sinnen für die Einführung der eingetragenen Lebenspartnerschaft einsetzte. Insgesamt schaffte es die Band mit fünf Alben auf den ersten Platz der deutschen Charts und wurde mehrere Male mit der Goldenen Stimmgabel oder dem Echo ausgezeichnet. Nach dem Ende von Rosenstolz wurde AnNa R. Sängerin der Bands Gleis 8 und Silly.

Adel Tawil und AnNa R. messen sich in der Show mit dem "Olymp" – dieser besteht aus Marie-Louise Finck, einer Rechtsreferendarin aus Kiel ("Quizkönigin"), Thorsten Zirkel, einem Bankbetriebswirt aus Hannover ("Quiz-Ass") und Professor Eckhard Freise, einem Historiker aus Münster, der als erste Person bei "Wer wird Millionär" den Höchstbetrag gewinnen konnte ("Professor Quiz"). Mit der ARD-Quiz-App können Zuschauer*innen mitspielen.



Die Sendung "Quizduell" läuft bereits seit 2014 im Ersten, der "Olymp"-Ableger seit 2015. Bis letztes Jahr führte Quizonkel Jörg Pilawa durch die Show. Nach seinem Wechsel zu Sat.1 übernahm Esther Sedlaczek die Moderation. (cw)