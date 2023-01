Eine bitterböse Satire über Shoppingsender

Von Patrick Heidmann

Dass der Name Vanessa Bayer im deutschsprachigen Raum alles andere als eine Hausnummer ist, liegt vor allem daran, dass die Sketch-Show "Saturday Night Live" – so sehr ihr auch ihr legendärer Ruf vorauseilen mag – bei uns jenseits von Youtube-Clips eben kaum je wirklich zu sehen war. Und jenseits von "SNL", wo Bayer sieben Jahre lang zum Ensemble gehörte und immerhin für den Emmy nominiert wurde, ist die Komödiantin bislang fast nur in kleinen Gastauftritten in Erscheinung getreten, sei es in "Will & Grace", "Brooklyn Nine-Nine" oder "Barb & Star Go to Vista Del Mar".



Nun allerdings hat Bayer das gemacht, was vor ihr schon andere "SNL"-Kolleginnen wie Tina Fey und Amy Poehler taten – und hat sich, gemeinsam mit dem ebenfalls aus der "SNL"-Schmiede stammenden, schwulen Autor Jeremy Beiler, eine eigene Comedy-Serie auf den Leib geschrieben: "I Love That For You", acht Folgen, gerade angelaufen beim Streamingdienst Paramount+.

Shooting-Star im Shopping-Kanal

Bayer spielt darin einen Frauentyp, der ein wenig zu ihrem Markenzeichen geworden ist: Joanna Gold, die mit Mitte 30 noch bei ihren Eltern wohnt, ist gleichzeitig wahnsinnig naiv, aber auch enorm anstrengend und immer ein bisschen zu viel des Guten. Schon beim dritten Date wird ihr Gegenüber damit konfrontiert, dass die komplette Lebensplanung auf ihn ausgerichtet wird, und im Supermarkt-Job preist sie die Probierhäppchen an, als seien es Produkte im Verkaufsfernsehen.



Letzteres könnte daran liegen, dass Joanna davon träumt, beim Shopping-Kanal SVN zu arbeiten, seit sie als krebskranke Jugendliche im Krankenhaus nichts lieber als diesen Sender und vor allem die Star-Moderatorin Jackie Stilton (Molly Shannon) geguckt hat. Jahre später nun nimmt sie ihren Mut zusammen, bewirbt sich endlich dort und wird tatsächlich engagiert. Die erste Sendung zu nachtschlafender Zeit geht allerdings gründlich schief, und eigentlich will die Sender-Chefin Patricia Cochran (Jenifer Lewis) sie prompt wieder rausschmeißen. Doch dann behauptet Joanna in einer Art spontaner Notlüge, der Krebs sei zurückgekehrt – und wird mit dieser Geschichte plötzlich zum Shooting Star des Senders.

Fieser Witz und hintergründiger Spaß



Joanna Gold (Vanessa Bayer) und ihr schwuler Kollege Perry (Johnno Wilson) in "I Love That For You" (Bild: Showtime)

Dabei zuzusehen, wie Joanna versucht, aus dieser Nummer wieder herauszukommen – oder eben auch nicht – lässt "I Love That For You" auf einem schmalen Grat wandeln. Fremdscham und Zynismus spielen in dieser u.a. von Michael Showalter und der famosen Desiree Akhavan (bekannt für "The Bisexual" oder den Film "The Miseducation of Cameron Post") inszenierten Serie eine ebenso große Rolle wie bitterböse Satire und eine enge Verzahnung mit aktuellsten Popkultur-Diskursen, wobei als Vergleichsgröße weniger "30 Rock" als obskurere Comedyserien wie "Difficult People" oder "The Other Two" taugen. Herzhaftes Lachen ist dabei nicht unbedingt angesagt, aber der fiese Witz, mit dem hier auf dieses Randgebiet des Showgeschäfts geblickt wird, macht trotzdem sehr viel, oft hintergründigen Spaß.



Ganz so queer wie besagte Serien ist "I Love That For You" nicht, doch zumindest in den Nebenrollen findet sich auch hier queeres Personal. Johnno Wilson spielt Perry, der bei SVN vor allem in der Showküche vor der Kamera steht und sein Schwulsein scheinbar spielend mit dem Image als konservatives Südstaaten-Muttersöhnen unter einen Hut bringt. Und als Patricias queerer Assistent Darcy hat Matt Rogers einige herrliche Momente, der zuletzt schon in "Fire Island" auffiel und übrigens bei "The Other Two" zum Writers' Room gehörte.



Der Fokus liegt allerdings auf den Frauen und ihrem nicht immer unkomplizierten Verhältnis zueinander. Bayer, die in ihrer Jugend übrigens selbst an Leukämie litt, darf endlich einmal mehr als ein paar kurze Szenen lang ihr komödiantisches Talent ausleben. Noch mehr Glanzlichter setzen allerdings die immer famose, ebenfalls aus der "SNL"-Schmiede stammende Shannon sowie Lewis, die als Boss-Diva gerne mal junge Kerle abschleppt und die sie dann nach dem Sex von ihrem Butler nach Übergabe eines Präsentkorbs hinauskolportieren lässt.