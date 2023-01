Heute, 11:10h,

Hamburgs Zweite Bürgermeisterin und Senatorin für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke, Katharina Fegebank (Grüne), hat sich kritisch zu einem vom Verein Deutsche Sprache e.V. geplanten Volksentscheid gegen geschlechtergerechte Sprache geäußert.



Die momentan zur Prüfung beim Hamburger Wahlleiter liegende Initiative möchte es Behörden, Schulen und Unternehmen mit Landesbeteiligung verbieten, geschlechtergerechte Sprache zu verwenden (queer.de berichtete). Hauptargument: Das Entgendern mit Sternchen und Glottisschlag komme "von oben" und werde den Bürger*innen aufgezwungen.

Es gibt keine Vorschrift

Das aber sieht die Gleichstellungssenatorin und Zweite Bürgermeisterin ganz anders. Man wolle keine Vorschriften darüber machen, wie jemand sprechen oder schreiben solle. In Hamburg sei weder in der Verwaltung, noch in Schule oder Uni geschlechtergerechte Sprache vorgeschrieben, betonte Fegebank gegenüber queer.de.



Es müsse aber möglich sein, sie zu benutzen. Tatsächlich wurde den Hamburger Behörden die Nutzung im Jahr 2021 offiziell erlaubt (queer.de berichtete). Doch schon damals reagierte die örtliche CDU auf die Erlaubnis mit der Behauptung, dass es sich um einen "Genderzwang" handele.



Die Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke, der Fegebank vorsitzt, veröffentlichte damals zudem Hinweise zur Nutzung geschlechtergerechter Sprache in der Hamburgischen Verwaltung – für diejenigen, die sie verwenden möchten, hebt Fegebank hervor.



Formulierungsverbote würden durch die Neuerung, wie es damals hieß, ausgeschlossen. Auch sei durch die Änderung das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Dritten Option aufgegriffen worden.



Anti-Gender-Aktivist*innen wollen generisches Maskulinum zurück



Die Hamburger Entscheidung von 2021 stellt eine Erweiterung eines Senatsbeschlusses von 1995 mit dem Titel "Grundsätze für die Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der Rechts- und Verwaltungssprache der Freien und Hansestadt Hamburg" dar. Damals war es um die Benennung von Frauen neben dem generischen Maskulinum gegangen – ein Aspekt geschlechtergerechter Sprache, gegen den sich Sabine Mertens, Kopf der Hamburger Anti-Gender-Initiative, ebenfalls ausspricht.



Provokativ stellt sie sich selbst als "Autor" oder "Einwohner der Stadt Hamburg" vor. Ihr Argument: Das generische Maskulinum schließe bereits alle Menschen ein. Es ist eine Behauptung, die von Forschungsergebnissen dazu, wer sich von welchen Formen des Genderns oder Entgenderns angesprochen fühlt, nicht untermauert wird. Und doch scheint sie zu verfangen.



Eine Sprecherin der Hamburger Gleichstellungsbehörde betonte gegenüber queer.de, dass es dem Hamburger Senat wichtig sei, dass sich alle Menschen durch die Verwaltungssprache angesprochen und repräsentiert fühlten.



Durch die Erweiterung der Möglichkeiten zur Ansprache aus 2021 könnten nicht nur Frauen und Männer angesprochen werden, sondern alle Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht. Dazu gehörten, so die Sprecherin, "auch Menschen, die sich weder dem einen noch dem anderen Geschlecht zuordnen lassen können oder wollen".

Weitere Volksbegehren in den Startlöchern

Wie der NDR am Dienstag berichtete, würden bereits weitere Gruppen aus anderen Bundesländern wie Baden-Württemberg und Hessen prüfen, wie bei ihnen ein sinngleiches Volksbegehren initiiert werden könnte. Umfragen zum Thema geben den Initiator*innen insofern Recht, dass tatsächlich eine Mehrheit der Bevölkerung eine ablehnende Haltung gegenüber geschlechtergerechter Sprache hat. Aber ob sich das auch in einen Wunsch danach umsetzt, anderen die Nutzung der Sprache zu verbieten?



Bernd Fischer vom Verein Deutsche Sprache e.V. begründet die weiteren geplanten Volksentscheide gegenüber dem Fernsehsender damit, dass viele Mitglieder des Vereins und auch Nicht-Mitglieder die geschlechtergerechte als eine "aufoktroyierte" Sprache empfänden – ohne zu erläutern, wer die Sprache angeblich wem aufzwingt. Sie entspreche zudem nicht dem "natürlichen Sprachempfinden".



Verbote und Zwang hatte es in der Debatte um Sprache und Geschlecht durchaus gegeben – jedoch ausschließlich aufseiten der Gegner*innen des Entgenderns. So untersagte es etwa der Bayerische Rundfunk seinen Mitarbeiter*innen, Ansprachen für nichtbinäre Menschen abseits der Ansprache von Frauen und Männern zu nutzen (queer.de berichtete).



Cansu Özdemir, Co-Fraktionschefin der Hamburger Linken, nannte es "absurd" und "autoritär", den Wandel von Sprache verbieten zu wollen. Es sei Ausdruck von Macht, wenn man Männer in der Sprache als Norm gelten lasse.



Auch Olaf Scholz, ehemaliger Erster Bürgermeister Hamburgs, hat sich in der Frage nach geschlechtergerechter Sprache bereits festgelegt. Während des Bundestagswahlkampfes 2021 ließ er wissen, dass er Verbotsbemühungen vor allem aufseiten der Gegner*innen geschlechtergerechter Sprache erkennt.



Er finde aber nicht, dass beim Thema Pflichten auferlegt werden sollten. Umgekehrt sollten aber auch keine Verbote ausgesprochen werden. Zum Vorstoß der Hamburger CDU, ein Verbot erlassen zu wollen, sagte Scholz damals: "Das finde ich peinlich" (queer.de berichtete). (jk)