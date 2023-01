Jonathan Knight musste Homosexualität in Boyband leugnen

Heute, 15:25h, noch kein Kommentar

Der New-Kids-on-the-Block-Star Jonathan Knight hat in "Frosted Tips", dem Podcast von Lance Bass, erklärt, dass er zu Beginn seiner Karriere seine Homosexualität verstecken musste. Der Manager der Boyband sei auf ihn zugegangen und habe gesagt: "Wenn irgendjemand das herausfindet, dann ist deine und die Karriere der 'New Kids' vorbei."



Weiter erklärte der inzwischen 54-jährige Amerikaner: "Das war so viel Druck. Wenn man zurückschaut, war es viel Druck für jemanden, der versucht herauszufinden, was so vor sich geht."



Knight war gerade einmal 17 Jahre alt, als 1986 das Debütalbum der "New Kids" herauskam. Neben ihm waren sein Bruder Jordan sowie Joey McIntyre, Donnie Wahlberg und Danny Wood Teil des Quintetts aus Massachusetts, das bald weltweit Erfolge feierte. Die Musikgruppe gilt als erste moderne Boyband, die den Weg für ähnliche Formationen wie Take That, die Backstreet Boys oder *NSYNC (mit Lance Bass) ebnete. Bis zu ihrer Auflösung 1994 verkauften die NKOTB mehr als 80 Millionen Alben und setzten Milliarden mit Konzerten und Merchandising um. Knight verließ als erster die Band – auch weil er das Versteckspiel um seine sexuelle Orientierung nicht ertragen konnte: "Als junger Schwuler war ich frustriert und wollte mein eigenes Leben leben."



"Step By Step" (1986) gehörte zu den erfolgreichsten Songs der New Kids

Es habe aber auch andere Gründe für den Ausstieg gegeben: "Popmusik war einfach nicht mehr das, was sie einmal war. Wir mussten von Arenen in Theater wechseln, dann habe ich die New Kids verlassen. Sie haben weitergemacht und sind schließlich in Nachtclubs gelandet. Und es ging immer weiter runter und runter."

Zwangsouting im Jahr 2009

Bei der Reunion der Band im Jahr 2008 war Knights Homosexualität noch nicht öffentlich bekannt. Erst im Folgejahr wurde er vom "National Enquirer" geoutet. Sein Ex-Freund hatte dem amerikanischen Klatschblatt eindeutige Bilder verkauft (queer.de berichtete). Im Podcast erklärte Knight, er habe dies damals als "schrecklich" empfunden.



Knight zeigte sich sehr erfreut darüber, wie sehr sich die Zeiten inzwischen geändert hätten: "Sogar die Art des Coming-outs ist jetzt anders", so der Musiker. "Viele Menschen tun dies bei Preisverleihungen, indem sie einfach sagen: 'Ich möchte meinem Ehemann danken, bla, bla, bla.' Und niemand zuckt mehr zusammen."



Letztes Jahr sagte Knight, dass er heimlich seinen Partner Harley Rodriguez geheiratet habe (queer.de berichtete). Die beiden waren bereits seit 2008 zusammen. Die Öffentlichkeit erfuhr vom schwulen Promi-Paar 2014, als es als "Team New Kid" an der 26. Staffel der erfolgreichen Realityshow "The Amazing Race" teilnahm. 2016 verlobten sie sich (queer.de berichtete). (cw)