Papis Loveday kann mit seiner Mutter nicht über seine Homosexualität sprechen

"Es belastet Papis sehr, dass er mit seiner Mutter nicht über seine Homosexualität sprechen kann." Das berichtet Papis' enge Freundin Neda Volkmann gegenüber RTL. Neda hat das 46-jährige Model nach Australien begleitet.



Papis hatte bereits am Wochenende im Camp über seine Familie im Senegal gesprochen (queer.de berichtete). "Ich komme aus einer großen Familie. Mein Vater hat drei Frauen. Wir sind 26 Kinder." Er erzählte auch davon, wie er seiner Familie nichts von seiner Modelkarriere erzählen konnte, weil sein Stamm sehr maskulin geprägt sei. "Das Modeln habe ich vor meiner Familie geheim gehalten. Meine Familie würde das nicht akzeptieren. Mein Stamm ist wirklich sehr konservativ. Das sind Jäger, die sind sehr männlich."



Neda ergänzte nun, dass Papis die Geheimnistuerei um seine sexuelle Orientierung belaste: "Sein innigster Wunsch ist, glaube ich, dass sie ihn einfach in den Arm nimmt und sagt, es ist gut so, wie es ist und alles ist gut." Trotzdem sei seine Mutter "seine Königin und sein Lebenselixier", so Neda weiter.



Papis veröffentlicht auf seiner Instagram-Seite immer wieder Bilder seiner Mutter, etwa auch zum Muttertag.



Im Senegal werden Homosexuelle staatlich verfolgt. Gleichgeschlechtliche Aktivitäten können mit bis zu fünf Jahren Haft geahndet werden. Die Staatshomophobie wirkt sich auch auf die Bevölkerung aus: Laut einer Umfrage des Pew Research Center aus dem Jahr 2013 erklärten 97 Prozent der Senegales*innen, dass Homosexualität nicht akzeptiert werden sollte.

Lästern über Heidi

In der Dschungelshow vom Donnerstag lästerte Papis gemeinsam mit Model Tessa Bergmeier über Heidi Klum. Tessa hatte 2009 im Alter von 19 Jahren an Klums Show "Germany's Next Topmodel" beim RTL-Konkurrenzsender ProSieben teilgenommen und wurde deshalb deutschlandweit bekannt – hauptsächlich durch Negativschlagzeilen: "Die haben mich verarscht! Ich fand das ungerecht. Ich wusste gar nicht, in was für ein Licht die mich da rücken wollen. Sie haben mich als Bitch dargestellt. Das war so unfair." Den Mittelfinger, den sie damals Berichten zufolge angeblich Klum gezeigt haben soll, galt laut Tessa zwar einem Kameramann. Klum hätte die Geste aber verdient gehabt: "Sie ist eiskalt. Sie hat keine Empathie", so Tessa.



Papis hatte ebenfalls seine Erfahrungen mit der Model-Show gemacht: Als er dort gewesen sei, hätten alle immer seine extravaganten Outfits gelobt, aber Heidi habe darauf bestanden, dass Papis sich umzieht: "Sie hat mich gezwungen, mich umzuziehen, weil mein Outfit für sie zu viel Farbe hatte." Tessa bestätigte: "Du darfst nicht mehr als sie leuchten. Du darfst nicht die Aufmerksamkeit nehmen." Und Tessa erinnerte sich weiter: "Die lacht kleine Mädchen aus – das musst du dir mal vorstellen. Machtmissbrauch. Das ist auch ganz kleines Selbstbewusstsein. Ein Mensch, der andere quälen kann ohne jegliches Schuldgefühl. Wie kann die nachts schlafen? Wie viele Mädchen sie zum Weinen gebracht hat… Ich habe ihren Vater kennengelernt und der hat immer alle Mädchen um sich geschart – wie so eine Sekte. Heidi hatte auch keine Kindheit, die wurde auch gedrillt." Und Papis fasste zusammen: "Sie ist nicht Gott von der Welt."



Klum hatte 2019 auch die Show "Queen of Drags" moderiert, aus der Yoncé Banks als Siegerin hervorging (queer.de berichtete). Bei "Germany's Next Topmodel" nahmen in den letzten Jahren auch trans Kandidatinnen teil, 2021 gewann mit Alex erstmals ein trans Model die Show (queer.de berichtete). Während die Fernsehkritik Heidi Klums deutsche Sendungen oft kritisch sieht, erhalten ihre amerikanischen Realityshows viel Lob – etwa die Amazon-Designershow "Making the Cut" (queer.de berichtete).



In der Dschungelshow mussten allen Promis am Donnerstag auch einen ihrer zwei Luxusartikel abgeben, weil es laut RTL mehr als 90 Regelverstöße der "Stars" gegeben habe. Die Teilnehmenden hätten Nachtwachen allein absolviert, tagsüber ein Nickerchen gemacht, die Campgrenzen überschritten oder Zigaretten und Luxusartikel geteilt. Papis geriet dabei in einen Konflikt: "Ich weiß nicht, was soll ich abgeben. Ich habe meine Schlange und meine Mama!" Er musste sich also zwischen seiner Stoffschlange Renata und einem Bild seiner Mutter entscheiden. Am Ende verlor die Mutter: "Renata ist mein Kissen, dann kann ich nicht schlafen. Ok, ich gebe Mama!" (cw)