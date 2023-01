"The Novice": Wenn der Ehrgeiz keine Grenzen kennt

Von Patrick Heidmann

Es soll ja Menschen geben, die anlässlich des Starts von Paramount+ im vergangenen Dezember der Ansicht waren, dass es hierzulande nicht noch einen weiteren Streamingdienst bräuchte. Und auch wenn sich dafür sicherlich einige sehr gute Argumente finden lassen, kann man inzwischen festhalten: Allein die Tatsache, dass es dank dieses Anbieters nun endlich auch bei uns den Film "The Novice" zu sehen gibt, rechtfertig seine Existenz hinreichend.



Im Debütfilm der queeren Regisseurin Laura Hadaway steht die junge College-Studentin Alex (Isabelle Fuhrman) im Zentrum, deren innerer Ehrgeiz keine Grenzen zu kennen scheint. Nicht nur, dass sie mit Physik ihr schwächstes Fach als Hauptfach ausgesucht hat, um so vor allem sich selbst etwas beweisen zu können. Sie schließt sich auch dem Uni-eigenen Ruderteam an und lässt nichts unversucht, sich dort in kürzester Zeit von den Anfängerinnen in die Wettkampfmannschaft hochzuarbeiten. Koste es, was es wolle. Auch wenn die körperliche wie mentale Gesundheit darunter leidet, die aufkeimende Beziehung zur Tutorin Dani (gespielt vom bisexuellen Model Dilone) deshalb scheitert und die blutigen Wunden in den Handflächen gar nicht mehr verheilen wollen.

Dicht, erschütternd und eindringlich inszeniert

Wie unglaublich dicht, erschütternd und eindringlich Hadaway dieses Psychogramm – übrigens nach eigenem Drehbuch – inszeniert, ist bemerkenswert. "The Novice" ist gleichermaßen eine Geschichte über das System aus Eifer und Ambition, Disziplin und Überforderung, das an US-amerikanischen Universitäten den studentischen Alltag beherrscht, wie über Suchtverhalten, Eifersucht und Selbstverletzung.



Fuhrman, die bereits als Kind mit der Schauspielerei begann und unter anderem durch den Horrorfilm "Orphan" bekannt wurde, ist in der Hauptrolle absolut fantastisch und wurde – wie übrigens auch die Regisseurin und der Film an sich – zu Recht für den Independent Spirit Award nominiert.

Doch noch beeindruckender sind die Stil- und Selbstsicherheit, mit denen Hadaway ihren Stoff umzusetzen weiß, emotional, visuell und nicht zuletzt auf der Ton-Ebene. Denn tatsächlich ist es das komplexe und intensive Sounddesign, das "The Novice" zu einem so besonderen Film macht. Was womöglich kein Wunder ist, wenn man weiß, dass Hadaway ihre Karriere unter anderem als Tonmeisterin bei Quentin Tarantino, Damien Chazelle oder Guillermo del Toro begann.



Englischer Originaltrailer zum Film

Infos zum Film



The Novice. Thriller. USA 2021. Regie: Lauren Hadaway. Cast: Isabelle Fuhrman, Amy Forsyth, Dilone, Jonathan Cherry, Kate Drummond, Charlotte Ubben, Sage Irvine, Chantelle Bishop, Jeni Ross, Nikki Duval, Eve Kanyo, Al Bernstein, Robert Ifedi, Robert Ifedi, Shabbir Showne. Laufzeit: 94 Minuten. Sprache: englische Originalfassung, deutsche Synchronfassung. Untertitel: Deutsch (optional). FSK 12. Ab 21. Januar 2023 bei Paramount+