Gemeinsam das Reisen von morgen gestalten

Von Vincent Etchebehere

Heute, 14:26h, noch kein Kommentar

Der ökologische Wandel ist eine der größten Herausforderungen für unsere Branche. Die Klimakrise hat uns dazu veranlasst, den Verbrauch fossiler Brennstoffe, der Hauptquelle unserer CO2-Emissionen, so schnell wie möglich zu reduzieren. Air France ist sich der Dringlichkeit des Klimaschutzes und ihrer Verantwortung bewusst. Engagement und verantwortungsbewusstes Handeln werden deshalb großgeschrieben.



Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die CO2-Emissionen pro Passagierkilometer bis 2030 um 30 % im Vergleich zu 2019 zu senken. Dies entspricht einer Reduzierung der absoluten CO2-Emissionen um 12 %. Die Validierung dieses Ziels durch das unabhängige Referenzgremium SBTi (Science Based Target initiative) auf der Grundlage wissenschaftlicher Kriterien bestätigt, dass unser Dekarbonisierungskurs mit dem Ziel des Pariser Abkommens übereinstimmt, die globale Erwärmung auf weniger als +2 °C zu begrenzen.



Zwischen 2005 und 2019 hat Air France seine gesamten CO2-Emissionen bereits um 6 % gesenkt. Dies wird durch den Kauf von Flugzeugen der neuen Generation fortgesetzt, die weniger Treibstoff verbrauchen (-20 % bis -25 %) und die bis 2025 einen Anteil von 45 % bzw. bis 2030 70 % unserer Flotte ausmachen werden. Dazu ermöglicht das sogenannte Eco-Piloting, effizientere und umweltschonendere Flugverfahren, insbesondere das Rollen mit einem Triebwerk und angepasste Flugrouten, weitere CO2-Reduzierungen.



Ein weiteres entscheidendes Mittel zur Verringerung der Emissionen sind nachhaltige Flugkraftstoffe (Sustainable Aviation Fuel/ SAF) aus nicht fossilen Ressourcen, die nicht mit der Nahrungskette konkurrieren und die CO2-Emissionen über ihren gesamten Lebenszyklus im Vergleich zu fossilen Kraftstoffen um durchschnittlich 80 % reduzieren.



Seit dem 1. Januar 2022 sind wir aufgrund französischer Gesetze verpflichtet, auf Flügen ab Frankreich durchschnittlich 1 % nachhaltigen Flugkraftstoff zu verwenden. Im Jahr 2025 wird dieser Anteil auf 2 % und im Jahr 2030 auf 5 % für alle von Europa ausgehenden Flüge steigen.



Im Einklang mit unserem Dekarbonisierungskurs streben wir an, bis 2030 weltweit mindestens 10 % SAF in unserem gesamten Streckennetz zu verwenden, was deutlich über die französischen und europäischen Vorgaben hinausgeht. Im Jahr 2022 verpflichtete sich Air France gegenüber den Lieferanten Total Energies, Nesté und DG Fuels, einen Teil ihrer zukünftigen Versorgung zu sichern.



Um die Einführung dieser Art von Treibstoff und die Verringerung seiner Emissionen zu beschleunigen, hat Air France zum 10. Januar 2023 den im Ticketpreis enthaltenen Betrag für "nachhaltigen Flugkraftstoff" erhöht (der Betrag variiert je nach Entfernung zwischen 1 und 8 Euro in der Economy-Kabine und zwischen 1,50 und 24 Euro in der Business-Kabine).



Darüber hinaus können Kunden bei der Buchung eines Tickets freiwillig einen Beitrag zum Kauf von zusätzlichem nachhaltigem Flugkraftstoff leisten. Jeder gezahlte Euro wird vollständig in den Kauf von SAF investiert. Wer Mitglied in unserem Flying Blue-Treueprogramm ist, kann mit seinen Meilen zum Kauf von SAF beitragen und zusätzliche XP sammeln.



Dank der Beiträge unserer Kunden haben wir bereits 16.075 Tonnen SAF im Jahr 2022 verbraucht und unsere CO2-Emissionen allein auf diese Weise um über 40.000 Tonnen reduziert.



Wir danken unseren Kunden für die anhaltende Unterstützung und Loyalität.



Vincent Etchebehere ist Vizepräsident für Nachhaltigkeit und neue Mobilität bei Air France



Erfahren Sie mehr über unsere Maßnahmen zur Reduzierung unseres ökologischen Fußabdrucks auf: airfranceact.airfrance.com