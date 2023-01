Boxer Chris Eubank Jr. setzt Zeichen gegen Homophobie

Heute, 15:16h,

Der britische Boxer Chris Eubank Jr. wehrt sich gegen homophobe Andeutungen seines Landsmanns und Gegners Liam Smith mit einem starken Zeichen: Beim Wiegen erschien er am Freitag im englischen Manchester mit einer Regenbogenbinde. Dazu verkündete der 33-Jährige auf Twitter: "Wir diskriminieren nicht. Wir entfremden uns nicht. Wir wollen, dass Boxen und jeder Sport inklusiv ist."



Der Hintergrund ist ein homophobes Psychospielchen von Smith, das Eubank in der Pressekonferenz am Donnerstag angesprochen hatte. Er hatte seinen Gegner "beschuldigt", homosexuell und deswegen kein guter Boxer zu sein. Konkret erklärte Eubank: "Du hast mir eine SMS geschickt, in der du geschrieben hast: 'Ich bin es gewohnt, Mädels in meiner Timeline zu sehen, nicht Jungs'."



Daraufhin setzte Smith noch einen oben drauf: "Chris, du redest hier über Mädchen. Hat irgendwer in diesem Raum dich je mit einem Mädchen gesehen? Willst du uns etwas sagen? Denn du bist 33. Willst du uns etwas mitteilen? Denn niemand hier in diesem Raum hat dich je mit einer Frau gesehen."



Eubank antwortete darauf: "Mein Privatleben, ist mein Privatleben. Das ist für das Boxen völlig irrelevant, aber ich bin glücklich, mir geht's gut." Smith ließ aber nicht locker und provozierte weiter: Willst du uns etwas erzählen?" Als Eubank weiter auf seine Privatsphäre pochte, erklärte Smith: "So ein Typ bin ich nicht, ich mag Frauen."



Doch dann legte Eubank nach: "Wenn du hier dunkel und persönlich wirst, davon sprichst, ich sei schwul und ob ich Mädchen mag: Mir haben mehrere Quellen berichtet, dass du deine Frau betrügst. Glashaus, mein Freund, lass uns das Persönliche nicht rauskehren. Ich wäre lieber schwul als ein Fremdgeher." Daraufhin Smith: "Du hast keine Misses, die du betrügen kannst."

Späte Entschuldigung

Den Kampf am Samstag konnte Smith dann gewinnen. Auf der Pressekonferenz im Anschluss bedauerte der 34-Jährige seine homosexuellenfeindliche Taktik: "Ich entschuldige mich bei jedem, der sich von dem, was ich gesagt habe, angegriffen gefühlt hat. Ich bin in keiner Weise homophob, ganz im Gegenteil."



Congratulations to Liam tonight, nice lil shot you caught me with there my boy. Felt like I could of kept going but referee is in charge & I respect his decision. Well get it on again soon #EubankSmith Chris Eubank Jr (@ChrisEubankJr) January 22, 2023 Twitter / ChrisEubankJr

|

Homophobie hat gerade im britischen Boxsport eine lange Tradition. Boxstar Tyson Fury sorgt etwa seit Jahren mit homosexuellenfeindlichen Äußerungen für Schlagzeilen (queer.de berichtete). Trotzdem wird er von den Medien bis heute gefeiert. Allerdings wird dieses Verhalten in Teilen der Branche inzwischen nicht mehr akzeptiert: 2020 feuerte die Agentur MTK Global etwa Nachwuchsboxer James Hawley nach einem extrem queerfeindlichen verbalen Ausbruch (queer.de berichtete). (cw)