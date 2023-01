München: Sub e.V. sucht Sozialpädagog*in (m/w/d)

Heute, 12:34h, noch kein Kommentar

Das Sub – Schwules Kommunikations- und Kulturzentrum München e.V. sucht ab 01.04.2023



Eine*n Sozialpädagog*in (w/m/d)

in Vollzeit (39 Stunden)



für die psychosoziale Beratung geflüchteter schwuler, bisexueller Männer und Trans*Personen. Die Stelle ist ab 01.04.2023 zu besetzen.



Aufgabenschwerpunkte sind dabei:

● Individuelle psychosoziale Beratung und Hilfestellung für geflüchtete Klienten mit Multiproblemlagen und in Krisensituationen

● Anleitung eines ehrenamtlichen Helferkreises

● Bereitstellung von Informationen für Klient*innen und Helferkreis

● Pflege und Erweiterung des Kooperationsnetzwerks

● STI-Prävention, Fragen und Konflikte zu sexueller Identität

● Vertretung der Thematik auf Fortbildungen und in Gremien

● Anträge für Einzelfallhilfen oder Stiftungsmittel, Dokumentation der Mittelverwendung



Was Sie mitbringen sollten:

● Studium der Sozialpädagogik, Sozialen Arbeit oder vergleichbarer Abschluss

● Gute Englischkenntnisse

● Kenntnisse der Lebenswelten von LGBTI*

● Idealerweise Erfahrung in der sozialen Arbeit mit Geflüchteten

● Organisationsgeschick, Teamfähigkeit und eine verantwortungsbewusste Arbeitsweise



Wir bieten:

● Eine spannende und verantwortungsvolle Tätigkeit

● Handlungsspielraum im Rahmen des Beratungsangebots in Abstimmung mit den Kolleg*Innen

● Verwirklichung von eigenen Ideen in Kooperation mit dem Team

● Bezahlung nach TVöD

● Betriebliche Altersvorsorge

● Außerbetriebliche Weiterbildungsmöglichkeiten



Rückfragen und Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte nach Möglichkeit bis spätestens Anfang März an: / 089/8563464-13