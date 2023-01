Regenbogenmann am Marterpfahl bei Faschingsumzug in Sachsen

Heute, 05:15h,

Ein queerfeindlicher und rassistischer Karnevalswagen in Prossen, einem Ortsteil von Bad Schandau in der Sächsischen Schweiz, sorgt bundesweit für Entsetzen. Bei der Schifferfastnacht am vergangenen Samstag fuhr auch ein LKW mit der Aufschrift "Asyl-Ranch" mit, auf dem als amerikanische Ureinwohner*innen verkleidete Personen um einen Marterpfahl tanzten, an dem ein Mann im bunten Regenbogen-Anzug festgebunden war. "Deutschland dekadent und krank, Winnetou sucht Asyl im Sachsenland", hieß es dazu auf einem Banner.



Der Umzug mit laut Schiffergesellschaft Elbe Prossen e.V. knapp 300 Teilnehmer*innen und 2.500 Zuschauer*innen wurde auf mehreren Youtube-Videos dokumentiert.



Der wohl als Statement gegen vermeintliche "Cancel Culture" und "Wokeness" gedachte Faschingswagen wurde in sozialen Medien scharf kritisiert. "Leider bestätigen die Narren in Prossen ein Klischee nur zu gern: Die Sachsen sind in Teilen (r)echte Idioten", kommentierte Grünen-Lokalpolitikerin Lydia Engelman auf Twitter. "Karneval ist dazu da, nach oben zu treten und sich über die Mächtigen lustig zu machen", schrieb der Europaabgeordnete Erik Marquardt (Grüne) in einem Tweet. "Wer glaubt, dass man an Karneval Minderheiten symbolisch an Marterpfähle fesseln und gegen Asylsuchende hetzen sollte, ist hingegen einfach ein verwahrlostes Würstchen."



"Das ist kein Spaß, sondern eine Drohung"

"Wieviel Hass kann man haben?", sorgte sich ebenfalls auf Twitter die trans Aktivistin Julia Monro. User Marcellus Schwiegk fragte: "Und der Regenbogenmann wird dann auf dem Dorfplatz geopfert, oder wie machen das solche einfachen Kulturen?!" Zum Marterpfahl schrieb der Journalist Thorsten Mense: "Das ist kein Spaß, sondern eine Drohung."



Am Marterpfahl war eine Person in Regenbogenfarben festgebunden, offenbar als Sinnbild für das "dekadente und kranke" Deutschland. Der Marterpfahl wurde früher für "Feinde des Stammes" benutzt, um sie Erniedrigung und Folter auszusetzen.



Veranstalter: "Das gehört zur Meinungsfreiheit"

Veranstalter Jens George von der Schiffergesellschaft Elbe Prossen kann die Aufregung um den Karnevalswagen dagegen nicht nachvollziehen: "Das gehört zur Meinungsfreiheit", erklärte er gegenüber der "Bild"-Zeitung. "Beim Fasching ist alles erlaubt, da darf jeder machen, was er will". Was man in Prossen unter Humor versteht, war bereits 2020 zu sehen: Beim Faschingsumzug vor drei Jahren baumelte ein abgetrennter Greta-Thunberg-Kopf vom einem der Festwagen.



Die jährlich am dritten Samstag im Januar gefeierte Schifferfastnacht ist laut Wikipedia ein "kultureller Höhepunkt" in dem direkt an der Elbe gelegenen Ort. Der Brauch sollte ursprünglich das Eis vom Fluss vertreiben, das die Elbe-Schifffahrt im Winter lahmlegt.



Erst im letzten Jahr hatte das Abfackeln einer "Diversity"-Figur mit Brüsten, Penis und Regenbogen-Rock bei einer Brauchtumsveranstaltung in der Schweiz Schlagzeilen gemacht (queer.de berichtete). 2020 wurden beim Karneval im kroatischen Imotski zwei Figuren verbrannt, die einem bekannten schwulen Aktivistenpaar nachempfunden waren (queer.de berichtete). Zwei Jahre zuvor hatten kostümierte Erwachsene beim Kinderkarneval in der kroatischen Kleinstadt Kaštela vor den Augen der Kinder eine Plakatwand verbrannt, die ein Bilderbuch zu Regenbogenfamilien darstellen sollte (queer.de berichtete). (mize)