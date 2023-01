HVD Berlin-Brandenburg sucht Sozialarbeiter:innen für inklusives LGBTIQ*-Wohnprojekt neustart

Heute, 08:29h, noch kein Kommentar

HVD neustart – Beratung und Wohnunterstützung



Das Projekt neustart ist eine Einrichtung des Humanistischen Verbandes Berlin-Brandenburg KdöR. Neustart informiert, berät und betreut Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht oder betroffen sind. Die Betreuung erfolgt gem. §§ 67 ff. SGB XII in den Leistungstypen WuW, BEW und BGW. Zur Erweiterung unserer Teams am Standort Pankow suchen wir eine:n nette:n, queersensible:n Kolleg:in.



HVD neustart ist ein ausgewiesen queerfreundlicher Träger. Kennzeichnend für alle Standorte ist ein hoher Anteil an LGBTIQ*-Klient:innen. Besonders am Standort Pankow setzen wir hier nochmal einen Schwerpunkt: im Rahmen unseres integrativen Konzepts betreuen wir in der Mehrzahl queere Personen und bieten einen Schutzraum für diese Personengruppe. Vor Ort finden sich neben unseren neuen Büroräumen, ein kleiner Garten und zahlreiche Trägerwohnungen.



Für die Betreuung der Klient:innen suchen wir ab sofort



Sozialarbeiter:innen

in Teilzeit (mind. 20-30 Std., wenn gewünscht ausbaubar bis auf Vollzeit) in unbefristeter Anstellung.



Welche Aufgaben erwarten Sie?



● Beratung und Betreuung des Personenkreises nach §§ 67 ff. SGB XII

● Bezugsbetreuung auch in aufsuchender und begleitender Form, überwiegend am Standort wohnender Klient:innen

● Gestaltung eigener und Mitarbeit an bestehenden, standortbezogenen Projekten (z.B. Gartenprojekt)

● Mitarbeit an der Weiterentwicklung des Projektes sowie am Qualitätsmanagement

● ggf. Teilnahme an Gremien



Was erwarten wir von Ihnen?



● Abgeschlossene (Fach-)Hochschulausbildung im Bereich der Sozialen Arbeit

● Empathie, Zuverlässigkeit, Organisationstalent und Verantwortungsbewusstsein

● Erfahrung bzw. Interesse an der Arbeit mit Menschen aus der LGBTIQ*-Community

● Freude am Arbeiten im Team, aber auch an selbstständiger Arbeit

● Freundliches, zugewandtes Auftreten, wertschätzende respektvolle Haltung

● Gute Kenntnisse im Sozialrecht (insbesondere SGB II & XII) und Mietrecht

● sicherer Umgang mit den gängigen Standardanwendungen (MS-Office)



Unsere Vorteile für Sie:



Sichere, faire Arbeitsbedingungen: Wir bieten Ihnen einen unbefristeten Arbeitsvertrag und eine Vergütung nach Haustarif, Gruppe 8. Durch den bestehenden Tarifvertrag erwartetet Sie eine kontinuierlich angemessene Gehaltssteigerung.



● Attraktive Sozialleistungen: Zusätzlich zum Grundgehalt erhalten Sie eine monatl. Zulage i.H.v. 100 € bei Vollzeit, Urlaubsgeld, Jahresprämie, Kinderzuschlag, Firmenticket, betriebliche Altersvorsorge, 30 Urlaubstage + freie Tage am 24. und 31. Dezember

● Verlässliche Arbeitszeiten: Flexible Arbeitszeitmodelle unter Berücksichtigung Ihrer Wünsche, verlässliche Dienstplanung

● Wertschätzung: Es erwartet Sie ein wertschätzendes, von gegenseitigem Respekt geprägtes Arbeitsklima. Das Gesamtteam umfasst 10 Kolleg:innen, die an 3 Standorten arbeiten. Formate wie wöchentliche Teamsitzungen und Supervision stehen zum Austausch bereit.

● Weiterentwicklung: Umfassende Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung. Vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten sowie persönliche Begleitung in der Einarbeitungszeit.

● Familienfreundlich: Bevorzugung bei der Kitaplatzvergabe, mögliche Kinderferienbetreuung, Beratung und Unterstützung bei Vorsorge und Pflege



Über den Humanistischen Verband Berlin-Brandenburg KdöR (HVD BB KdöR)



Menschlich tolerant, religionsfrei – Der HVD BB KdöR ist Träger von über 70 Einrichtungen in den Bereichen Kita, Jugend, Soziales und Bildung. Rund 1400 Kolleg:innen sind bereits dabei.



Sind Sie neugierig geworden und möchten Teil unseres Teams werden? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!



Fragen beantwortet Ihnen gerne Katrin Schwabow, Tel: +491772991181



Bewerber:innen mit anerkannter Schwerbehinderung werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. Bitte bewerben Sie sich online oder per E-Mail an