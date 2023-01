München: Homofeindlicher Angriff im Alten Botanischen Garten

Der Angriff ereignete sich im Alten Botanischen Garten (Bild: IMAGO / Lindenthaler)

Heute, 03:15h, noch kein Kommentar

In München kam es am Dienstag zu einem queerfeindlichen Angriff. Das meldete die Polizei der bayerischen Landeshauptstadt am Donnerstag.



Der Vorfall ereignete sich gegen 14 Uhr im Bereich des Alten Botanischen Gartens. Laut Polizeibericht wurde dort ein 47-jähriger Brasilianer, der in München wohnt, von einem 29-jähigen Eritreer ohne festen Wohnsitz in Deutschland angesprochen und schwulenfeindlich beleidigt. Im weiteren Verlauf schlug der 29-Jährige dem 47-Jährigen mit der Faust ins Gesicht.



Die durch das Opfer verständigte Polizei konnten den Tatverdächtigen schließlich in der Nähe festnehmen. Der Mann zeigte sich auch gegenüber den Beamt*innen äußerst aggressiv und musste "unter Anwendung von Zwangsmaßnahmen" zur Polizeidienststelle gebracht werden.



Es wurden Anzeigen unter anderem wegen Beleidigung, Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamt*innen erstattet. Das Kommissariat 44 (Staatsschutz und Delikte in Bezug auf die sexuelle Orientierung einer Person) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (cw/pm)