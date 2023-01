Heute, 03:04h, noch kein Kommentar

Die Schwulenberatung Berlin sucht zum nächst möglichen Zeitpunkt eine*n



Mitarbeitende*n für die Fachstelle LSBTI* Alter(n) und Pflege



für ca. 30-35 h/Woche. Die Fachstelle versteht sich als Brücke zwischen den LSBTI*Senior*innen Berlins und allen mit Altern und Pflege befassten Einrichtungen und Behörden.



Aufgaben u. a.:

● Mitwirkung bei Vernetzung und Kooperation

- mit LSBTI -Organisationen und Projekten

- mit relevanten Fachstellen

- mit bezirklichen Einrichtungen, Beauftragten für Senior*innen u.a.

- im Aufbau und der Pflege eines Fachnetzwerkes

● Psychosoziale Beratung interessierter Senior*innen und ihrer Angehörigen/

des sozialen Umfeldes

● Sozialpädagogische Begleitung der Bewohnenden/PflegeWGs der 2 Standorte "Lebensort Vielfalt"

● Mitwirkung bei der Konzeptionalisierung von Qualifizierungsmaßnahmen für ambulante und stationäre Pflegedienste in Berlin

● Mitwirkung an Qualifizierungsmaßnahmen (Beratung, Fortbildung) für Berliner Pflege- und Senior*inneneinrichtungen

● Akquise und fachliche Beratung von Einrichtungen der Altenhilfe

● Durchführung von Fortbildungen/Workshops/Infoveranstaltungen



Anforderungen:

● (Fach-)Hochschulabschluss in Gesundheits- oder Pflegemanagement, Pflegeleitung o.ä., Public Health, Psychologie, Sozialarbeit/Sozialpädagogik (M.A./B.A.) oder vergleichbar

● Zugehörigkeit zur LSBTI* Zielgruppe

● Fundierte Kenntnisse der LSBTI Lebenswelten

● Gute Kenntnisse im Gesundheitswesen – speziell Altenhilfe und Pflege

● Gute Kenntnisse im Bereich struktureller und mehrdimensionaler Diskriminierungen

● Gute Kenntnisse über altersbedingt psychische Beeinträchtigungen und Erkrankungen

● Sehr gute Kenntnisse im Bereich Pflege- und Senior*innenthemen/-bedarfen

● Strukturiertes, methodisches und selbstständiges Arbeiten

● Kenntnisse im Umgang mit sozialen Medien

● Ggfls. bundesweite Reisebereitschaft

● Sprachniveau – Deutsch C 1



Bewerbungen

mit einem aussagekräftigen Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnis/Zertifikaten bitte ausschließlich unter Nennung des Kennwortes A1/2023/02 FachstelleAP per E-Mail bis zum 24.02.2023 an



Weitere Informationen bei Elke Fernholz und Dr. Marco Pulver (030) 446688 111 (Rückrufoption)