Neue wochentägliche Musikshow mit Prince Damien

Heute, 11:30h,

Am Montagnachmittag startet bei RTLzwei die Show "Music Drive In", bei der ESC-Star Guildo Horn ("Guildo hat euch lieb"), Popmusikerin Loona ("Bailando") und der queere Dschungelkönig Prince Damien die Jury bilden. Die Sendung ist montags bis freitags bei RTLzwei zu sehen. Bislang hat der Sender 15 Folgen der Show produziert.



"Bei diesem Drive In erhält man weder Burger noch Pommes – dafür gibt es eine ordentliche Portion Musik auf die Ohren", kündigte RTLzwei an. Dabei gebe es Bestellungen wie: "Guten Tag, einmal Adele bitte mit 'Rolling In The Deep'." Das eigene Auto wird dann zur Bühne.



Lalalalala… (Bild: RTLzwei)

Die Kandidat*innen bringen dabei eigene Instrumente mit, fahren in aufwendigen Kostümen vor oder haben sich ganz spezielle Performances überlegt. Der Drive In im Ruhrpott zieht dabei Musikbegeisterte aus dem ganzen Land an und ihre Darbietungen sind so unterschiedlich wie die verschiedenen Genres. Dabei treten auch Promis auf, etwa "ein bekannter Realitystar" (RTLzwei).

Wer schafft es zum Gewinnerparkplatz?

Doch nur für die Sänger*innen, die alle drei Jury-Mitglieder überzeugen, öffnen sich auch alle drei Schranken zum Gewinnerparkplatz. Hier liegen fünf Autoschlüssel bereit und die Auserwählten müssen sich entscheiden: Welches Auto möchten sie öffnen? In jedem Kofferraum befindet sich ein Geldbetrag zwischen 100 und 1.000 Euro.



Alle Folgen sind jeweils sieben Tage im Voraus im Streamingportal RTL+ verfügbar.



Prince Damien hatte 2016 die RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar" und 2020 "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" gewonnen. Er ist seit Jahren insbesondere in RTL-Formaten Stammgast. Im Rahmen des diesjährigen Dschungelcamps strahlte der Kölner Sender etwa eine Show zur Primetime aus, in dem Doctor Bob Prince Damien und Filip Pavlović die Schönheiten seines Heimatlandes zeigte (queer.de berichtete). (cw)