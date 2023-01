Ehemaliger All Black outet sich als schwul

Heute, 13:13h,

Dies sei ein "bedeutungsvoller Augenblick für Neuseelands Gay-Community", kommentierte die Nachrichtenseite "Stuff": Erstmals outet sich mit dem 42-jährigen Campbell Johnstone ein Spieler der Rugby-Nationalmannschaft als schwul. Die sogenannten All Blacks sind das bedeutendste Nationalteam des Landes.



Johnstone outete sich am Montagabend im Nachrichtenmagazin "Seven Sharp" des Fernsehsenders TVNZ. "Wenn ich der erste All Black bin, der sich als schwul outet und damit den Druck und das Stigma nimmt, das dieses Thema umgibt, dann kann das anderen Menschen helfen", so Johnstone. So wisse die Öffentlichkeit endlich, dass es auch in dem beliebten Team mindestens einen schwulen Spieler gegeben habe. "Wir haben ein Sprichwort im Rugby nach dem Spiel: 'Wenn man sich im Spiegel anschauen und ehrlich mit sich sein kann, dann weiß man, dass man genug getan hat'", so Campbell weiter. "Und da war, der ich in den Spiegel geschaut habe und nicht ehrlich mit einem Teamkameraden war. Wisst ihr, das erzeugt viel Druck, der sich aufstaut."

Auf Twitter lobten die All Blacks die Entscheidung ihres Ex-Spielers, der 2005 in drei Spielen dabei war: "Viel Liebe und Unterstützung geht an All Black Nummer 1056, Campbell Johnstone, der den Mut hatte, seine Geschichte zu teilen und einen offeneren Sport zu schaffen", so das Team auf Twitter.



Much love and support for All Black #1056 Campbell Johnstone for having the courage to share his story and helping create a more inclusive game. pic.twitter.com/z9rjOKl1rn All Blacks (@AllBlacks) January 30, 2023 Twitter / AllBlacks

|

Rugby-Verbandschef Mark Robinson ergänzte in Richtung der Spieler: "Wir wollen klarstellen: Es ist egal, wen ihr liebt, der Rugbyverband steht hinter euch."

Sportminister: "Ein großer Augenblick"

Der neuseeländische Sportminister Grant Robertson bezeichnete das Coming-out als "großen Augenblick" und dankte Johnstone dafür, dass er "den Weg für andere ebnet". Robertson ist selbst schwul und war von 2020 bis vergangene Woche Vize-Premierminister unter der ehemaligen Regierungschefin Jacinda Adern (queer.de berichtete).



Neuseeland gilt als eines der queerfreundlichsten Länder der Welt. So wurde dort 2013 die Ehe für alle geöffnet. Letztes Jahr beschloss das Parlament ein Verbot von Konversionstherapien. "Homo-Heiler*innen" drohen jetzt bis zu fünf Jahre Haft (queer.de berichtete). Bereits im Jahr zuvor war ein umfassendes Selbstbestimmungsgesetz für trans Menschen eingeführt worden (queer.de berichtete). (dk)