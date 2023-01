Cheyenne Jacksons sechsjährige Zwillinge outen sich als hetero

Heute, 12:51h, noch kein Kommentar

Cheyenne Jackson hat am Wochenende mit einem Instagram-Video für Entzücken unter seinen Fans gesorgt: Der 47-jährige Schauspieler erzählte davon, dass sich seine beiden Zwillinge Ethan und Willow am Küchentisch als heterosexuell geoutet hätten – auf ganz süße Art und Weise. Die beiden Kinder sind sechs Jahre alt.



Jackson ist seit 2014 mit seinem Ehemann Jason Landau verheiratet. Zwei Jahre später brachte eine Leihmutter die beiden Kinder des Paares auf die Welt. Die Regenbogenfamilie lebt in Los Angeles.

In dem Video erzählte Jackson von einer "großen Nacht" in seiner Familie – "eine große Nacht für jedes Elternteil", fuhr er fort. "Unsere Kinder haben sich geoutet – als heterosexuell. Wir haben zu Abend gegessen und aus dem Blauen heraus hat Willow gesagt: 'Ich denke, dass ich nicht schwul bin.' Jason und ich haben geantwortet: 'Okay, super. Wir lieben dich in jedem Fall." Dann meldete sich der zweite Sohn: "Ethan hat sofort und ohne von seinem Teller aufzuschauen gesagt: 'Ja, ich bin auch nicht schwul. Aber ich will zur CSD-Parade gehen!'"



Viele Fans zeigten sich entzückt von der Geschichte und schickten Herzchen an Jackson. Einige teilten auch eigene Geschichten. Eine Mutter schrieb etwa, dass ihre Tochter im Alter von zwölf Jahren ein Coming-out als heterosexuell hatte: "Sie sagte, dass jeder ein Coming-out haben sollte, da man nicht automatisch annehmen sollte, dass Leute heterosexuell sind."



Jackson ist als Schauspieler am Broadway sowie in Kino- und TV-Produktionen zu Hause, außerdem nahm er auch mehrere Popmusik-Alben auf. International bekannt ist er für Rollen in den Kinofilmen "Flug 93" oder "Liberace – Zu viel des Guten ist wundervoll". Er spielte unter anderem auch in mehreren Staffeln der Serie "American Horror Story" mit. Aktuell spielt er eine Hauptrolle in "Call Me Kat" (ProSieben Fun), der US-Adaption der britischen Sitcom "Miranda" (Disney Channel). In der US-Version spielte auch Leslie Jordan mit, der vor drei Monaten überraschend verstarb (queer.de berichtete). Anfang Januar verabschiedete sich der gesamte Cast der Serie in einer Folge von dem offen schwulen Schauspieler: In der Szene, in der die Vierte Wand durchbrochen wurde, hatten Jackson Tränen in den Augen. (dk)