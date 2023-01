"Ekelhaft und verabscheuenswürdig": Homofeindliche Schmierereien in Hessen

Heute, 14:12h,

Eine homofeindliche Attacke im 16.000 Einwohner*innen zählenden Lohfelden – einer Nachbargemeinde von Kassel – erschüttert Hessen: Vergangene Woche wurde dort ein Gehweg zur Kneipe "Café Freudenstein" mit homosexuellenfeindlichen Schmierereien versehen. Die schwer leserlichen Schriftzüge sollen wohl "Schwulle (sic) Kneipe" und "Schwuchtelkneipe" lauten.



Grund ist offenbar, dass der Besitzer und der Geschäftsführer der Kneipe schwul sind. "Wir waren mal zusammen und haben das hier auch offen gelebt", erklärte Geschäftsführer Stefan Lehmann gegenüber der Tageszeitung "Hessische/Niedersächsische Allgemeine". Dies sei in der Gemeinde allgemein bekannt. Er habe die Schmierereien bei der Polizei angezeigt, weil für ihn eine Grenze überschritten sei. "Klar, Sprüche sind okay, damit kann ich leben und auch zurückschießen", so der 38-Jährige. Aber er wisse nicht, wohin diese schriftliche Aggression führen könne. Von der Drohung wolle er sich allerdings nicht einschüchtern lassen.



Es gebe bereits einen Hinweis auf den Sprayer: Die Überwachungskamera an einem Imbiss habe ihn aufgenommen.



Bei der Kneipe handelt es sich nicht um eine spezielle LGBTI-Bar. Auf Facebook beschreibt sich das "Café Freudenstein" so: "Wir sind eine urige Raucherkneipe im Herzen von Lohfelden. Wo Ihr Euer Feierabendbier genießen könnt oder euch unterhalten könnt und ganz wichtig wo ihr Spaß haben könnt." In der Beschreibung ist außerdem das Wort "gayfriendly" enthalten.

"Es macht mich wütend"

Die Schmiererei hat bereits das Landesparlament erreicht: "Taten wie diese sind ekelhaft und verabscheuenswürdig" erklärte Florian Schneider, Landtagsabgeordneter für den Kreis Kassel-Land II und queerpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion. "Es macht mich wütend zu sehen, dass Vorfälle wie diese auch im 21. Jahrhundert noch an der Tagesordnung sind. Wir leben in einer bunten Gesellschaft und die sexuelle Vielfallt ist ein wichtiger Teil davon!"



Der 31-Jährige forderte in diesem Zusammenhang härtere Strafen für queerfeindliche motivierte verbale und physische Gewalt. Dabei müssten auch die Staatsanwaltschaften und die Polizei besser geschult werden. Zudem müsse die Polizei eine hauptamtliche Ansprechperson für queere Menschen erhalten. Diese Forderung hatte letzten Herbst bereits der Verband lesbischer und schwuler Polizeibediensteter (VelsPol) in Hessen erhoben (queer.de berichtete). (dk)