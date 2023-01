"Bauer sucht Frau"-Star Michael zeigt seinen neuen Freund

Michael stellt seinen Freund vor (Bild: Instagram / michael_kaufmann_kfv)

Heute, 17:27h, noch kein Kommentar

Bei Inka Bause (54) wollte es vergangenes Jahr nicht mit der großen Liebe klappen. Doch jetzt stellt Michael Kaufmann der Öffentlichkeit seinen Freund vor. Der erste bisexuelle Bauer in der "Bauer sucht Frau"-Geschichte posiert mit seinem Partner auf Instagram für eine Fotoserie.



Die beiden lachen im Partnerlook in die Kamera, oder sich gegenseitig an. Sie tragen identische rotweiß karierte Hemden und enge blaue Jeans. Wie es sich für einen Landwirt gehört, posieren sie im rustikalen Ambiente.



"Liebe ist nur ein Wort – Bis dir jemand die Bedeutung zeigt", kommentiert Michael die Bilder. "Denn Liebe sollte nicht das sein, was man(n) erwartet – sondern das, was man(n) bereit zu geben ist". Den Namen des Glücklichen nennt der Fleckviehzüchter nicht.

Erster Schnappschuss beim Karneval

Die Fotoreihe im Partnerlook ist nicht das erste Mal, dass Michael seinen neuen Lover zeigt. Anfang Januar hatte er auf Instagram einen Schnappschuss von einer Karnevalsfeier gepostet. Darauf war sein Freund aber nicht wirklich zu erkennen. Er war als Ursula aus dem Disney-Film "Arielle" geschminkt, Michael kam als Titelheldin Arielle.



Bei "Bauer sucht Frau" funkte es erst, dann gingen die Rollläden runter



Obwohl als erster bisexueller Kandidat angetreten, entschied sich Michael beim Scheunenfest der letzten "Bauer sucht Frau"-Staffel, also zum näheren Kennenlernen, für zwei Männer (queer.de berichtete). Zur Hofwoche der RTL-Show nahm der damals 31-Jährige den 42-jährigen Jan mit. Zwischen den beiden funkte es sofort, es kam zu einem Kuss im Whirlpool.



Doch irgendwann kippte die Stimmung. Jan bekam Torschlusspanik, schließlich hätte er seinen Job aufgeben müssen, um zu Michael auf den Hof zu ziehen. Davon fühlte sich der Landwirt "erstickt": Bei ihm gingen "die Rollläden runter".



Michaels Bauernhof liegt mitten im Bergischen Land im Süden von Nordrhein-Westfalen. Den Betrieb führt er zusammen mit seinen Eltern im Nebenerwerb. Die Familie kümmert sich hier neben 30 Hektar Grünland und fünf Hektar Wald auch um 145 Rinder. (spot/cw)