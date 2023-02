Todesursache Britischer Gesundheitsdienst

Heute, 11:16h, noch kein Kommentar

Immer wieder sorgen aktuelle Wasserstandsmeldungen über die horrenden Wartezeiten, die transgeschlechtliche Personen im britischen Gesundheitssystem über sich ergehen lassen müssen, unter LGBTI und ihren Unterstützer*innen für Bestürzung – seien es die OP-Wartezeiten erwachsener Personen, seien es die verstrichenen Jahre der Pubertät, in denen Jugendliche darauf warten, Erstgespräche zur Verschreibung von Pubertätsblockern führen zu können.



Es sind Jahre, in denen die Leben transgeschlechtlicher Menschen nicht selten zum Erliegen kommen, in denen sie ihrem Leiden unter ihrem bisherigen Körper oft voll ausgesetzt sind. Jahre, die für die 20-jährige Alice Litman aus Brighton offenbar zu viel waren.

Knapp 3 Jahre auf Erstgespräch gewartet

Litman hatte im August 2019 eine Überweisung zu einem Erstgespräch im Gender Identity Development Service des National Health Service NHS erhalten. Mit 16 Jahren hatte sie sich als trans geoutet. Wie für gegenwärtig rund 11.000 weitere Personen begann damit eine Zeit des Wartens für die junge Frau.



Diese Zeit aber hat Litman allem Anschein nach gebrochen. Am 26. Mai vergangenen Jahres nahm sie sich das Leben – am Tag Nummer 1.023, den sie auf der Warteliste verbrachte. Ihre Eltern erheben nun Vorwürfe gegen das britische Trans-Gesundheitssystem. Der Tod ihrer Tochter sei durch die Wartezeiten des Versorgungssystems verursacht worden. Sie habe es nicht mehr aushalten können, dass ihr Leben auf "Halt" gesetzt war.



Die junge Frau habe verzweifelt mit ihrem Leben fortführen wollen. Die langen Wartelisten aber hätten bedeutet, dass das nicht ging. Es habe, sagt Mutter Caroline, die Familie auseinandergerissen. "Wir haben sie von ganzem Herzen geliebt und wir sind so traurig, dass sie nun fort ist. Ich glaube, dass sie mit der richtigen Versorgung mit der Situation hätte umgehen und weiter wachsen können."

Wann kommen dringend nötige Verbesserungen?

Die Familie hofft, dass die Untersuchung des Falls ihrer Tochter an der Unverfügbarkeit des Trans-Gesundheitssystems in Großbritannien etwas ändert. Alice Litmans Vater jedenfalls will, dass es wenigstens für all die anderen Menschen etwas ändert, die sich gegenwärtig und zukünftig auf den Wartelisten befinden: "Es gibt da draußen viele weitere junge trans Personen und sie brauchen unsere Hilfe."



Doch in Großbritannien herrscht ähnlich wie in den Vereinigten Staaten ein scharfer Kulturkampf um die Rechte und den Status transgeschlechtlicher Personen. Viele Brit*innen blockieren mögliche Verbesserungen für die Lebenssituation ihrer trans Mitbürger*innen. Sie sorgen sich lieber demonstrativ um Jugendliche, die medizinische Maßnahmen bereuen könnten oder darum, dass die Änderung des amtlichen Namens- und Geschlechtseintrags "zu einfach" vonstatten gehen könnte.



Zusätzlich heizen in der britischen Presse herumgereichte, danach aber nie von Journalist*innen aufgearbeitete Märchen wie das um einen angeblichen Vergewaltigungsfall in einem Frauenabteil des NHS die Stimmung an. Wie zerstörerisch die systematische Unterversorgung transgeschlechtlicher Personen im Gesundheitssystem allerdings ist, scheint in der Debatte weniger zu interessieren.



Im Diskurs war immer wieder die zentrale Londoner Tavistock-Klinik für transgeschlechtliche Kinder und Jugendliche unter Beschuss geraten. Die soll bald schließen und einem etwas dezentraleren System Platz machen (queer.de berichtete). Ob das aber auch zu Verbesserungen in der Behandlungssituation führt, ist angesichts der Stimmung im Land und aus dem NHS bekannt gewordenen Plänen für die weitere Behandlung von Jugendlichen jedoch mehr als zweifelhaft. (jk)