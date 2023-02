Warum wir über eine queere Promi-Hochzeit nicht berichten

Symbolbild: Hochzeitstorte für ein lesbisches Paar (Bild: IMAGO / ZUMA Wire)

Von Micha Schulze

Heute, 11:45h, noch kein Kommentar

Am 6. Juli 2022 berichteten wir auf queer.de freundlich über ein "neues lesbisches Promipaar" und zitierten als Quelle eine bekannte Boulevardzeitung. Nur wenige Tage später flatterten uns zwei Abmahnungen ins Haus. Im Namen der beiden Frauen, eine Sängerin und eine Komikerin, verlangten zwei Anwaltskanzleien Unterlassungs- und Verpflichtungserklärungen.



Um unser finanzielles Risiko zu minimieren, willigten wir ein, stellten den Text offline und verpflichteten uns, ohne Anerkennung einer Rechtsschuld – aber "bei Meidung einer angemessenen Vertragsstrafe" – folgende drei Sätze nicht mehr zu schreiben:



● "X. und Y. sollen ein Paar sein"

● "Laut einem Medienbericht gibt es ein neues lesbisches Promipaar: X. soll Y. Herzflattern bereiten."

● "X und Y. sind laut einem Bericht der 'Bild-Zeitung' (Bezahlartikel) ein Paar"



Sehr groß war unser Erstaunen, als die beiden Damen, die auf gar keinen Fall ein Paar sein wollen, am Dienstag auf ihren Instagram-Accounts offenbar gemeinsame Hochzeitsbilder posteten. Die Fotos zeigen die beiden Frauen innig verliebt in nahezu identischen weißen Outfits an einem Strand, dazu gab's ein Herz- und ein Ring-Emoji. Zahlreiche weitere Promis gratulierten in den Kommentaren zum Bund des Lebens.

Wir freuen uns mit den beiden Frauen über die gefundene Liebe und finden es richtig und wichtig, diese öffentlich zu zelebrieren. Gerne würden wir auf queer.de über ihre Hochzeit berichten, aber wir dürfen es ja nicht. Genau diese Sichtbarkeit, die Wahrheit über ihren Beziehungsstatus, haben sie uns vor einem halben Jahr untersagt. Obwohl wir nur ein anderes Medium zitierten, schickten sie uns ohne Vorwarnung ihre Anwälte auf den Hals, die bis heute massive Forderungen stellen. Die eine Kanzlei verlangt Auslagenerstattungen in Höhe von 1.295,43 Euro, die andere pocht zusätzlich auf eine "Geldentschädigung" für ihre Mandantin und will insgesamt 2.293,25 Euro haben. Das ist viel Geld für unsere kleine Redaktion.



Juristische Auseinandersetzungen führen wir leider schon viel zu viele, immer wieder müssen wir uns gegen Einschüchterungsversuche von LGBTI-Gegner*innen oder absurde polizeiliche Ermittlungen wehren. Mehr Solidarität von queeren Promis, das wäre unser Wunsch für dieses Jahr. Alles Gute den beiden!