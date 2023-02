Schwulenberatung Berlin sucht LSBTI* Erzieher*innen, pädag. Fachkräfte

Heute, 12:49h, noch kein Kommentar

Wir eröffnen im Mai 2023 den Lebensort Vielfalt am Südkreuz. Unter dem Dach des Mehrgenerationen-Hauses für LSBTI werden wir auch zwei Kindertagesstätten "Rosarote Tiger" und "Gelbgrüne Panther" eröffnen.



Mit der Kita möchten wir 93 Kindern in erster Linie ein unbeschwertes und angenehmes Umfeld bieten. Darüber hinaus möchten wir, dass die Kinder andere Lebensweisen und -welten kennenlernen. Erzieher*innen, die selbst LSBTI* sind, werden als selbstverständlicher Teil der Kita wahrgenommen.



Für das Team der Kita suchen wir



LSBTI* Erzieher*innen



mit einer Integrationsfacherzieher*innen Ausbildung, die sich mit der Vielfältigkeit des Lebens identifizieren können. Die Stelle ist voraussichtlich zum 01.08.2023 mit einem Umfang von mindestens 35 Wochenstunden zu besetzen.



Aufgaben:

● Begleiten und Förderung der persönlichen Entwicklung der Kinder im Alter 1-6 Jahren (Schwerpunkt U3) und der Flexibilität mit jeder Altersklasse zu arbeiten

● Entwickeln und Fördern der Selbständigkeit, des Selbstbewusstseins und der sozialen Kompetenz der Kinder

● Gestaltung und Organisation der Gruppenarbeit

● Kooperation mit Eltern, Ämtern sowie mit Kolleg*innen

● Beobachtung und Dokumentation der Entwicklung der Kinder nach dem Berliner Bildungsprogramm

● Mitwirken an der Weiterentwicklung der Kita-Konzeption

● Teilnahme am regelmäßigen Austausch mit Kollegen*innen und der Leitung



Wir wünschen uns:

● Zugehörigkeit zur LSBTI* Gruppe oder Erzieher*innen mit Interesse an dem Thema "Vielfältigkeit"

● Lust auf die Umsetzung eines neuen Konzepts

● Spaß an der Arbeit mit kleinen und großen Menschen

● Motivation, die Startphase einer neuen Einrichtung mitzugestalten



Wir bieten:

● Teambewusstsein

● Unterstützung durch gewachsene und etablierte Unternehmensstrukturen mit Verwaltung, ÖA, Facility Management etc.

● Gute und humorvolle Arbeitsatmosphäre

● Selbstständiges Arbeiten innerhalb guter Rahmenstrukturen

● Supervision, Fortbildung

● Möglichkeit, eigene Talente in die Arbeit einzubringen – sportlich, sprachlich, musikalisch, handwerklich



Ausführlichere Informationen

unter www.schwulenberatungberlin.de oder bei Jörg Duden unter 030 – 44 66 88 22.



Bewerbungen

mit Angabe der Kennziffer A2/2023/01 bis zum 28.02.2023 an:

Schwulenberatung Berlin

Niebuhrstraße 59/60

10629 Berlin

oder