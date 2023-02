Wegen Pupplay: Karnevalsverein setzt schwulen Präsidenten ab

Sujetbild: Mit Cowboys oder Zombies haben Karnevalsvereine selten Probleme, mit Hündchen aber sehr wohl… (Bild: Puppy Pride Cologne)

Heute, 15:47h,

Der Karnevalsverein im oberbergischen Engelskirchen-Ründeroth ist mitten drin in einem Homophobie-Skandal: Der Verein hatte vor gut einer Woche bei einer Mitgliederversammlung angeblich mit großer Mehrheit seinen erst 19 Jahre alten Präsidenten Gabriel Geishüttner abgewählt. Der offen schwule Teenager berichtete laut "Express" davon, dass er bei einer Vereinssitzung am 12. Januar von anderen erheblich beleidigt worden war – etwa als "abartig".



Als ein Grund für die Abwahl sei angegeben worden, dass sich Geishüttner in seinem privaten Instagram-Profik in einem Pupplay-Outfit, also mit einer Hundemaske, gezeigt habe. Er habe mit dem Bild zum Ausdruck bringen wollen, dass der Karneval tolerant sei, so Geishüttner. Der offen schwule Karnevalist war erst ein halbes Jahr in Präsidentenamt gewesen.



Die Familie Geishüttners erhob nach der Abwahl im "Kölner Stadtanzeiger" (Bezahlartikel) Homophobievorwürfe gegen den Verein: Laut der Mutter des geschassten Präsidenten trennten sich die Närrinnen und Narren nur von ihrem Sohn, weil dieser schwul sei.



Der Verein weist diesen Vorwurf jedoch erbost zurück. Auf Facebook schlug er am Montag mit scharfen Worten auf seinen Ex-Präsidenten ein: Dieser habe sich etwa wiederholt über Absprachen hinweggesetzt. Er sei auch selten zu Veranstaltungen gekommen und habe sich schlecht auf die Moderation vorbereitet. Zudem habe er andere Mitglieder beleidigt. Vorwürfe, er sei unter anderem als "abartig" beleidigt worden, seien aber "falsch und vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen".

Verein hat Problem mit Hundekostüm

Der Verein bestätigte in dem Text allerdings auch die Berichte aus Lokalmedien, wonach ein Kostüm aus der schwulen Community mit ausschlaggebend für den Rausschmiss gewesen sei. Die Hundemaske sei "ein kleines Puzzleteil" gewesen, "welches das Fass zum Überlaufen gebracht hat", hieß es. Man sei aber nicht homophob, sondern stoße sich daran, dass auf dem Foto ein Vereinsemblem zu sehen sei. Dazu merkte der Verein an: "Ein User in den sozialen Medien schrieb es ganz treffend: 'Mein Fußballverein will ja auch nicht, dass ich in Vereinsklamotten in die Shisha Bar gehe, obwohl es nicht verboten ist'." Gegenüber der Presse wolle man sich nicht zu der Sache äußern.



Der Düsseldorfer Grünen-Politiker Niclas Ehrenberg (28) hatte den Verein bereits letzte Woche scharf kritisiert: "In einer Zeit, wo Toleranz eigentlich kein Thema mehr sein sollte, ist dies mehr als verwunderlich. Dass ein Karnevalsverein behauptet tolerant zu sein und dann so handelt, zeigt für mich, dass wir noch nicht am Ziel sind – und wir daher weiterhin CSD und Aufklärung brauchen." (cw)



Das sogenannte Pupplay führt immer wieder zu hysterischen Reaktionen: Queerfeindliche Kräfte argumentieren, dass derartige Verkleidungen Kinder gefährden würden (queer.de berichtete). Verbotsfantasien gibt es sogar in der Szene: 2021 untersagte der CSD Bremen etwa kurzzeitig das Tragen von Verkleidungen (queer.de berichtete). (cw)