Julian F.M. Stoeckel moderiert "Naked Attraction"

Heute, 10:13h,

Julian F.M. Stoeckel erhält seine eigene Show: Dieses Jahr wird der 35-Jährige exklusiv neue Folgen der Datingshow "Naked Attraction" moderieren. Von der Sendung sind bislang drei Staffeln auf RTLzwei gezeigt worden, die neuen Folgen sollen aber im Streamingdienst Discovery+ zu sehen sein. Noch ist unklar, wann die Show genau startet. Discovery+ kostet monatlich 3,99 Euro (mit Werbung) oder 5,99 Euro (ohne Werbung).



"Heiße Singles, aufregende Geschichten, tolle Begegnungen und vielleicht die große Liebe – ich freue mich wahnsinnig, der neue Moderator von Naked Attraction auf Discovery+ zu sein!", erklärte Stoeckel in einer ersten Reaktion. "Ich stehe in den Startlöchern und bin gespannt auf Euch!"



Für Marion Rathmann, der Programmplaner-Vizechefin bei Warner Bros. Discovery Deutschland, ist Stoeckel die ideale Besetzung: "Dating auf eine außergewöhnliche, aufregende und zugleich behutsame und positive Art zu zeigen, ist uns wichtig. Mit Julian F.M. Stoeckel haben wir für die Sendung genau den richtigen Moderator gefunden, der sich der Thematik mit viel Einfühlungsvermögen, Witz und Charme annimmt, so die Managerin.

"Naked Atttraction" basiert auf einem öffentlich-rechtlichen Format aus Großbritannien. In mehreren europäischen Ländern, etwa Italien, Polen und sogar Russland, gibt es nationale Ableger. Bislang war die Sendung allerdings überall immer von Frauen moderiert worden – Stoeckel ist damit der erste männliche Moderator. In Deutschland hatte auf RTLzwei Milka Loff Fernandes durch die Sendung geführt.



Ene mene muh – und raus bist du! (Bild: Screenshot RTL II)

Das Show-Prinzip ist schnell erklärt: Singles können sich ihren Traumpartner oder ihre Traumpartnerin anhand des Aussehens aussuchen. Ein Single schaut dabei sechs nackige Objekte der Begierde an – erst nur den Unterkörper, dann den Oberkörper, dann das Gesicht. In jeder Runde gibt er einem der Kandidaten einen Korb. Anschließend dürfen die Kandidaten auch reden und auch der Single darf sich textilfrei zeigen, bevor er sein Herzblatt auswählt, mit dem er oder sie auf ein Date gehen darf. Während der Show starrt das Publikum gefühlt die Hälfte der Zeit auf männliche oder weibliche Intimzonen in Großaufnahme.

Auch queere Kandidat*innen

Obgleich mehrheitlich heterosexuelle Personen gezeigt werden, tauchten in den bisherigen Folgen auch immer wieder homo- oder bisexuelle Bewerber*innen in der retro wirkende Show auf (queer.de berichtete). In der deutschen Folge 13 suchte außerdem ein polyamores Paar nach der Nummer Drei. Zuletzt zeigte RTLzwei auch die britische Version mit Moderatorin Anna Richardson (queer.de berichtete).



Entertainer Julian F.M. Stoeckel war 2014 als Teilnehmer des Dschungelcamps deutschlandweit bekanntgeworden. In der Show outete er sich als bisexuell (queer.de berichtete). Letztes Jahr war er gleich in mehreren Realityshows zu sehen – etwa als Kandidat im "Club der guten Laune" (Sat.1) oder als Kommentator bei "Das große Promi-Büßen" (ProSieben). Im Januar präsentierte er für RTL+ Musik außerdem den offiziellen Podcast zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" auf RTL+ Music. (cw)