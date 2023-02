Schwulenberatung Berlin sucht Sozialarbeiter*in, Psycholog*in, Erzieher*in oder vergleichbar (2/2)

Heute, 10:43h, noch kein Kommentar

Für den Suchtverbund (TWG/Appartementwohnen und BEW) in Neukölln suchen wir ab sofort



eine*n Kolleg*in .



Betreut werden im Rahmen der Eingliederungshilfe abstinent lebende LSBTI*-Personen nach Abschluss einer Reha-Maßnahme und dem Ziel einer dauerhaft abstinenten Lebensweise.



Künftige Kolleg*innen benötigen die Bereitschaft, sich für die Gruppen- und Einzelarbeit in der TWG zu begeistern und gewünscht sind Kenntnisse zum Thema "Sucht" sowie die Bereitschaft, sich mit diesem komplexen Arbeitsfeld und seinen Inhalten auseinanderzusetzen.



Die TWG und Appartements sind seit Sommer 2021 in einen Neubau auf dem Rollberg in Neukölln gezogen. Dort gibt es neben der TWG und den Appartements auch einen Beratungs- und Büroraum für die Mitarbeitenden.



Der Stellenumfang beträgt mindestens 30 Wochenstunden.



Aufgaben u.a.:

● Betreuung in der TWG sowie im Rahmen ambulanter, aufsuchender, Tätigkeit

● Unterstützung der Klientel in der Auseinandersetzung mit Suchtverhalten und einer abstinenten Lebensführung

● Praktische und anleitende Unterstützung und Begleitung in allen Belangen des Alltages

● Sozialrechtliche, psychosoziale, alltagsstrukturierende Beratung und Unterstützung

● Erstellen von Behandlungs- und Rehabilitationsplänen



Voraussetzungen:

● Abgeschlossene Ausbildung als Sozialpädagog*in, Psycholog*in, Erzieher*in, Heilerziehungspfleger*in, Ergotherapeut*in, Krankenpfleger*in oder vergleichbar

● Bereitschaft zu selbstverantwortlichem Arbeiten und Flexibilität

● Teamfähigkeit, Bereitschaft zur Reflektion, Konfliktfähigkeit

● Zugehörigkeit zur Zielgruppe LSBTI*



Erwünscht:

● Stabile LSBTI* Identität

● Erfahrung im Arbeitsfeld Eingliederungshilfe

● Kenntnisse psychiatrischer Handlungsfelder und Sucht

● Resilienz



Wir bieten:

● Mitarbeit in motivierten, humorvollen und diversen Teams

● Gute Arbeitsatmosphäre

● Selbständiges Arbeiten innerhalb guter Rahmenstrukturen

● Internes Fortbildungscurriculum

● Supervision



Ausführlichere Informationen unter schwulenberatungberlin.de oder bei Jörg Duden unter 030 – 44 66 88 22.



Bewerbungen

bitte bis zum 28.02.2023 mit Angabe der Kennziffer A2/2023/02-AH an:

Schwulenberatung Berlin

Niebuhrstr. 59/60

10629 Berlin

oder