Tödliche CSD-Attacke in Münster: Angreifer soll selbst schwul sein

Der Tatverdächtige, der Ende August 2022 am Rande des Christopher Street Day in Münster den 25-jährigen trans Mann Malte C. durch zwei Faustschläge tödlich verletzt haben soll, ist offenbar selbst schwul. Zu diesem Schluss kommt die psychiatrische Sachverständige nach Informationen des "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstagsausgabe) in der Anklage gegen den 20-jährigen russischen Staatsbürger tschetschenischer Herkunft.



Die Untersuchung durch die Gutachterin ergab demnach, dass der Angeklagte seit dem 14. Lebensjahr gewusst habe, dass er schwul sei, diesen Umstand aber nicht wahrhaben wollte. In seiner islamisch geprägten Heimat gilt Homosexualität als gesellschaftliches Tabu – in den letzten Jahren kam es unter dem regionalen Machthaber Ramsan Kadyrow zu mehreren tödlichen Verfolgungswellen gegen queere Menschen, während Moskau wegsah (queer.de berichtete).



In diesem Zwiespalt könne der Angeklagte die eigene Homosexualität als äußerst belastend empfunden haben, konstatiert die Gutachterin laut dem Zeitungsbericht. Den Angriff bewerte die Psychiaterin als unbewusste Abwehr "eigener homosexueller Wünsche". Demnach könnte der 20-Jährige zugeschlagen haben, um nach außen hin zu zeigen, wie sehr er Homosexuelle und trans Personen hasste. Diese Schlussfolgerung stellt die Psychiaterin in ihrem vorläufigen Gutachten allerdings nur als Vermutung in den Raum.

Anklage auf gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge

Am 13. Februar beginnt der Prozess vor der Jugendstrafkammer des Landgerichts Münster, vorläufig sind zehn Termine bis zum 17. April angesetzt (queer.de berichtete). Die Staatsanwaltschaft wirft dem ehemaligen deutschen Box-Jugendmeister in seiner Gewichtsklasse unter anderem gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge vor. Aufgrund des Gutachtens schließen die Ankläger laut KStA einen queerfeindlich oder homophob motivierten Angriff aus.



Der 20-Jährige soll bei dem CSD zunächst Teilnehmerinnen unter anderem queer- und frauenfeindlich beschimpft und bedroht haben. Als Malte C. einschritt, soll er unvermittelt zugeschlagen haben (queer.de berichtete). Nach dem Sturz auf den Hinterkopf verlor C. das Bewusstsein und verstarb nach rund einer Woche im künstlichen Koma an einem schweren Schädel-Hirn-Trauma (queer.de berichtete). Nach Bewertung der Staatsanwaltschaft habe der 20-Jährige spätestens bei Ausführung des zweiten Schlags schwere Verletzungen billigend in Kauf genommen. Allerdings gebe es keine Anhaltspunkte für einen bedingten Tötungsvorsatz. (ots/cw)