Fotofahndung in Berlin: Wer kennt diesen Homo-Hasser?

Sebastian Rittau / flickr) Der Vorfall ereignete sich in einem Zug am Bahnhof Berliner Straße (Bild:

Heute, 10:38h,

Mit der Veröffentlichung eines Fotos aus einer Überwachungskamera bittet der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes Berlin um Mithilfe. Der abgebildete Mann stehe im Verdacht, am 5. Januar 2022 im Ortsteil Wilmersdorf einen Fahrgast in einer U-Bahn der Linie 9 am Bahnhof Berliner Straße homophob beleidigt zu haben. Der Abgebildete soll an jenem Mittwoch zudem versucht haben, den 51-Jährigen ins Gesicht zu treten und zu spucken, was misslang. Der angegriffene Fahrgast wurde nicht verletzt.



Wer kann Angaben zu diesem Mann machen? (Bild: Polizei Berlin)

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen deshalb die Öffentlichkeit: Wer kann Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des Tatverdächtigen machen? Wer hat den Abgebildeten vor, während oder nach der Tat gesehen? Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zu dem Verdächtigen geben?



Hinweise nimmt das Landeskriminalamt im Bayernring 44 in 12101 Berlin-Tempelhof unter der Telefonnummer (030) 4664-953528, per E-Mail an , über die Internetwache der Polizei Berlin sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Immer wieder gibt es aus Berlin Berichte über queerfeindliche Übergriffe, da die dortige Polizei mögliche Hassverbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität gezielt publik macht und diese daher vergleichsweise häufig der Öffentlichkeit meldet. Im Januar hatte sie bereits Angaben über mehrere queerfeindliche Übergriffe gemacht (queer.de berichtete). Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt haben eigene Ansprechpartner*innen für LGBTI. (pm/cw)