Mit Gillian Anderson: Netflix bringt Spielfilm über Prinz Andrews Skandalinterview

Gage Skidmore / flickr) Nach Agent Scully und Margaret Thatcher spielt Gillian Anderson nun eine prominente BBC-Journalistin (Bild:

Heute, 11:15h,

Seit Ende 2019 arbeitet Prinz Andrew (62) nicht mehr offiziell für die königliche Familie. Ausschlaggebend war ein BBC-Interview des Sohns von Queen Elizabeth II. (1926-2022), das zum PR-Desaster wurde. Die Geschichte dahinter soll es bald auf Netflix zu sehen geben. Der Streamingdienst hat den Spielfilm "Scoop" erworben. Er handelt Medienberichten zufolge von der Story hinter dem Auftritt des in Ungnade gefallenen Royals in der BBC-Nachrichtensendung "Newsnight".



Der Film von Emmy- und BAFTA-Gewinner Philip Martin befindet sich laut "The Hollywood Reporter" derzeit in Produktion. Darin wird dem Bericht zufolge Rufus Sewell (55, "The Man in the High Castle") als Prinz Andrew und die bisexuelle Schauspielerin Gillian Anderson (54, "Akte X", "The Crown", "Sex Education") als "Newsnight"-Moderatorin Emily Maitlis (52) zu sehen sein. Keeley Hawes (46, "Bodyguard") soll Amanda Thirsk spielen, Andrews ehemalige Privatsekretärin, und Billie Piper (40, "I Hate Suzie") wird als Sam McAlister auftreten, die das Interview ausgehandelt hat.



Basierend auf McAlisters Memoiren "Scoops" will der Film laut "The Hollywood Reporter" die Insidergeschichte der Frauen erzählen, die das Establishment des Buckingham Palastes überzeugten, um den Knüller des Jahrzehnts zu landen – beginnend mit dem ersten gescheiterten Versuch bis hin zu den Verhandlungen mit Prinz Andrew und seinem Team, den Proben, dem Interview selbst und den gut dokumentierten und für den Royal demütigenden Nachwirkungen.

So lief das Interview 2019

Als "peinlich" und "desaströs" wurde Prinz Andrews Interview nach der Ausstrahlung 2019 bezeichnet. Bei "BBC Newsnight" sprach der Sohn der Queen mit Emily Maitlis über seine freundschaftlichen Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019). Obwohl Andrew selbst britischen Medienberichten zufolge angeblich den Eindruck hatte, dass sein TV-Auftritt sehr gut gelaufen sei, musste er anschließend von seinen royalen Aufgaben zurücktreten.



Der Herzog von York erklärte in dem Interview, dass er seine Freundschaft mit Epstein nicht bereue. Er verteidigte auch den Aufenthalt bei Epstein im Jahr 2010, nachdem dieser bereits verurteilt und inhaftiert worden war. Die Vorwürfe von Virginia Giuffre (39), – eine der Klägerinnen im Epstein-Skandal – sie sei als Minderjährige zum Sex mit dem Prinzen gezwungen worden, bestritt er. In der Nacht, in der er die junge Frau getroffen haben soll, habe er seine Tochter Prinzessin Beatrice (34) zu einem Kindergeburtstag gebracht, erklärte er. Eine spätere Klage von Giuffre in den USA legte Prinz Andrew, der stets jegliches Fehlverhalten bestritt, Anfang 2022 außergerichtlich bei. (spot/cw)