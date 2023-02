Stuttgarter Community trauert um Joachim Stein

Joachim Stein engagierte sich seit Jahrzehnten in der queeren Community (Bild: Facebook / Initiativgruppe Homosexualität Stuttgart)

Einer der bekanntesten und einflussreichsten Stuttgarter LGBTI-Aktivisten ist tot: Joachim Stein ist am Samstag in einem Krankenhaus gestorben. Er wurde 63 Jahre alt. "Joachim, ohne dich wäre die LSBTTIQ Landschaft in Stuttgart nicht das, was sie heute ist. Danke, dass du da warst. Du wirst immer in unseren Herzen weiter leben", erklärte die Initiativgruppe Homosexualität Stuttgart. "Joachim hat als Urgestein der queeren Community das Leben unzähliger Menschen geprägt und verbessert", so der CSD Stuttgart.



Laut den "Stuttgarter Nachrichten" fehlte Stein am Sonntag bei der 27. Geburtsfeier des queeren Zentrums Weissenburg. Weil er auch telefonisch nicht erreichbar war, informierte der Vorstand des Vereins die Polizei. Die Beamt*innen fanden den Aktivisten daraufhin leblos in dessen Wohnung. Er wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht, konnte aber nicht mehr gerettet werden.

Stein hatte mehrere Initiativen in Stuttgart gestartet. So zählt er zu den Gründern der Weissenburg und war auch Mitinitiator des ersten CSDs in der Landeshauptstadt im Jahr 1979. Außerdem gründete er das Netzwerk LSBTTIQ Baden-Württemberg mit, arbeitete als Vorstandsmitglied der Aids-Hilfe Stuttgart und war Mitglied im Gleichstellungsbeirat der Stadt Stuttgart. Zudem war er Mitinitiator des Projekts "Andrej ist anders und Selma liebt Sandra", eines Projekts für junge queere Migrant*innen. Zuletzt setzte er sich für das Regenbogenhaus Stuttgart ein. Für sein Engagement erhielt er letztes Jahr die Staufer-Medaille, eine persönliche Auszeichnung des Ministerpräsidenten für Verdienste um das Land Baden-Württemberg. (cw)