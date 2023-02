Julian F.M. Stoeckel wirbt für Schwarz-Gelb

Heute, 13:58h, noch kein Kommentar

Julian F.M. Stoeckel ist bislang eher als Lifestyle-Guru und Reality-Star bekannt. Auf Instagram engagiert er sich der 35-Jährige nun für einen Regierungswechsel in Berlin. Er wirbt dabei die beiden Spitzenkandidaten von CDU und FDP, Kai Wegner und Sebastian Czaja.



"Natürlich treffe ich mich im Vorfeld mit einigen der Spitzenkandidaten des Berliner Politikbetriebs", schrieb der Influencer an Dienstag. "Gestern habe ich mich mit dem Landesvorsitzenden der FDP Berlin Sebastian Czaja getroffen! Wir kennen uns schon eine ganze Zeit und ich schätze seine direkte, humorvolle und ehrliche Art! Lieber Sebastian, ich drücke dir die Daumen, dass du gemeinsam mit [CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner] einen politischen Wechsel für Berlin einleiten kannst…" Stoeckel rief seine Fans auf, am Sonntag zur Abgeordnetenhauswahl zu gehen und erklärte: "Nutzen Sie Ihre Stimme und unterstützen Sie einen politischen Wechsel und kein schnödes Weiter so!"



Bereits am Montag hatte Stoeckel auch ein Foto mit CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner veröffentlicht und dazu geschrieben: "Kai ist echter Berliner, er ist nah bei den Menschen und versucht sich jedem noch so kleinem Problem anzunehmen… Nach 21 Jahren SPD-Regierung braucht Berlin einen politischen Wechsel. Schenken Sie Kai Wegner bei den Neuwahlen für den Berliner Senat Ihre Stimme!"



Einen Tag zuvor hatte Stoeckel ebenfalls für Wegner Partei ergriffen: "Wir drücken Kai die Daumen für den Wahltag am 12.02.23 in Berlin!"



Die Berliner CDU hat ein eher problematisches Verhältnis mit LGBTI-Rechten: 2015 hatten sich die Parteimitglieder bei einer Abstimmung mehrheitlich dafür ausgesprochen, dass man am Ehe-Verbot für Schwule und Lesben festhalten wolle (queer.de berichtete). Zur Minderheit der Ehe-Befürworter in der Hauptstadt-Partei gehörte vor der Abstimmung aber der damalige Generalsekretär Kai Wegner, der lautstark für ein Ende der Diskriminierung warb. Er stimmte 2017 als Bundestagsabgeordneter bei der Abstimmung über Öffnung der Ehe mit "Ja" – wie sonst nur ein Viertel seiner Parteifreund*innen. 2019 wurde er zum Landesvorsitzenden der Berliner CDU gewählt.

Stoeckel hatte sich 2021 im QUEERKRAM-Podcast bereits ein wenig politisch geäußert – und von seiner Freundschaft mit Gleichstellungsgegner Wolfgang Bosbach (CDU) erzählt. Damals sagte er aber: "Wir sprechen selten über Politik. Vielleicht bin ich da zu oberflächlich" (queer.de berichtete).



Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Stoeckel eine neue Staffel der Datingshow "Naked Attraction" moderieren wird – als erster Mann weltweit (queer.de berichtete). Deutschlandweit war er bereits vor neun Jahren als Teilnehmer des Dschungelcamps bekanntgeworden. In der Show outete er sich als bisexuell (queer.de berichtete). Privat ist der Berliner seit 2017 mit seinem Partner Marcell liiert.

Schwarz-Gelb laut Umfragen unwahrscheinlich

Bei der Abgeordnetenhauswahl am Sontag handelt es sich um eine Wiederholungswahl, weil es beim letzten Urnengang am 26. September 2021 zu erheblichen Pannen gekommen war. Das rot-grün-rote Bündnis, das für diese Pannen mitverantwortlich gemacht wird, muss laut Umfragen mit Verlusten rechnen, könnte aber wohl mit einer absoluten Mehrheit der Sitze weiterregieren. Unklar ist, ob die SPD vor den Grünen landet und damit mit Franziska Giffey weiterhin die Regierende Bürgermeisterin stellt.



Eine Forsa-Umfrage der "Berliner Zeitung" sah die SPD vor wenigen Tagen bei 17 Prozent (-4 Prozent gegenüber 2021), die Grünen bei 18 Prozent (-1) und die Linken um den offen schwulen Spitzenkandidaten und Kultursenator Klaus Lederer bei 14 Prozent (unverändert). Die CDU, die im Regenbogenkiez gezielt um queere Stimmen wirbt, würde mit 26 Prozent stärkste Kraft (+8), käme aber mit den 5 Prozent der FDP (-2) nicht in die Nähe einer schwarz-gelben Mehrheit. Die AfD würde auf 10 Prozent kommen (+2). (dk)