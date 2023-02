Heute, 14:08h, noch kein Kommentar

Haben Sie Interesse, bei der AIDS-Hilfe Frankfurt e.V. mitzuarbeiten?



Die AIDS-Hilfe Frankfurt e.V. ist mit haupt- und ehrenamtlichen Teams für Menschen da, die von HIV betroffen oder aus den unterschiedlichsten Gründen mit dem Thema HIV und AIDS konfrontiert sind. Wir bieten Information, Beratung, Hilfe und Unterstützung in unterschiedlichen Projekten für Menschen unterschiedlicher Zielgruppen.



Wir suchen ab Mai 2023 (befristet bis zum 31.12.2024) für den Bereich Betreutes Einzelwohnen für Menschen mit HIV und AIDS und dem Projekt Betreutes Wohnen für Menschen der LSBT*IQ Community mit seelischen Behinderungen eine*n



Sozialarbeiter*in / Sozialpädagoge*in (m,w,d)

(Stellenumfang 80% bis 100%)



Arbeitsfelder:

● Begleitung von Menschen mit HIV und AIDS nach Vorgaben des LWV (Dokumentation) und der AIDS-Hilfe Qualitätsstandards

● Hilfe und Unterstützung der Klient*innen bei sozialrechtlichen Angelegenheiten sowie Verfahren zur individuellen Hilfeplanung (IHP), Erstellen und Fortführen des IHP

● Begleitung der Klient*innen zu Behörden und Ärzten

● Prüfung und Absicherung der wirtschaftlichen, gesundheitlichen und der Wohnsituation der Klient*innen

● Koordination von Hilfen

● Psychosoziale Begleitung und Hilfen in Krisen und bei der Krankheitsbewältigung sowie Stärkung von Selbsthilfepotenzialen

● Begleitung und Beratung von Flüchtlingen aus dem Bereich LSBT*IQ



Wir erwarten:

● Abgeschlossenes Studium im Bereich Sozialarbeit/-pädagogik

● Erfahrungen in der Arbeit mit psychisch erkrankten Menschen wäre wünschenswert

● Gute Englischkenntnisse

● Selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten

● PKW-Führerschein

● Einsatzbereitschaft, Teamfähigkeit und Flexibilität



Wir bieten:

● Ein verantwortungsvolles und abwechslungsreiches Aufgabengebiet

● Ein kollegiales Team

● Regelmäßige Fort- und Weiterbildung sowie Supervisionen

● Flexible Arbeitszeiten



Wir freuen uns über Interessent*innen aus der LSBT*IQ Community.



Bitte senden Sie Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen ausschließlich per E-Mail an: , AIDS-Hilfe Frankfurt e.V., z. Hd. Herbert Drexler, Friedberger Anlage 24, 60316 Frankfurt/Main.