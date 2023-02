Heute, 14:22h, noch kein Kommentar

Vorortarbeit in allen queeren Szenen Berlins



Die Schwulenberatung sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt



ein*e Vorortarbeiter*in in Teil- oder Vollzeit .



Lust auf eine abwechslungsreiche und sinnstiftende Beschäftigung im queeren Nachtleben?



man*check ist ein queeres Gesundheitsförderungsprojekt zu den Themen HIV, STIs, Hepatitiden sowie Schadensminimierung bei Substanzgebrauch. Dabei arbeitet man*check Lebensstil akzeptierend und nach den Leitlinien der akzeptierenden Drogenarbeit.



Unser Team findest du an queeren Szeneorten (Partys, Großevents, Barabenden oder Cruising Areas etc.). Dort stellen wir Informationen und Materialien zu unseren Themen bereit und stehen den Besuchenden für Fragen und Gesprächen zur Verfügung.



Aufgaben:

● Vorortarbeit zu HIV/Hepatitiden, STIs sowie Substanzgebrauch (circa 30 % der Arbeitszeit)

● Planung und Konzipierung von Materialien, Projekten, Arbeitsgruppen, internen Fortbildungen und (Groß)-Events

● Akquise und Betreuung von Ehrenamtlichen

● Kontaktpflege zu Veranstaltenden, Organisationen und Einzelpersonen aus der Szene

● Beteiligung an Konzeptentwicklungen zur Förderung sexueller und geschlechtlicher Inklusivität

● Selbstständige Arbeitszeiteinteilung

● Mögliche Schwerpunktthemen: Prävention mit queeren Geflüchteten, sexuelle Vielfalt und/oder Antistigma



Anforderungen:

● Abschluss in Pädagogik, Soziale Arbeit, Public Health oder vgl. Qualifikation

● Selbstständiges Arbeiten, Teamfähigkeit, kommunikative Fähigkeit

● Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch (beide mindestens B2)



Wünschenswert:

● Fundierte Szenekenntnisse

● Zugehörigkeit zur LGBTQI+ Community

● Erfahrung in der Arbeit mit Ehrenamtlichen

● Fundierte Kenntnisse in der Primärprävention bei LGBTQI+ und Männern*, die schwulen Sex haben, Substanzgebrauch und Chemsex

● Weitere Sprachkenntnisse

● Social Media Erfahrung und Erfahrungen in der Arbeit mit Wordpress



Was wir bieten:

● Mitarbeit in einem motivierten und humorvollen Team

● Gute Arbeitsatmosphäre

● Selbständiges Arbeiten innerhalb guter Rahmenstrukturen

● Internes Fortbildungscurriculum, Teamsitzungen und Supervision



Weitere Infos:

Bewerbung mit Motivationsschreiben und Lebenslauf bitte mit Kennwort: A3/23/01 bis 26.2.23 per E-Mail an: oder per Post an:Schwulenberatung Berlin, Niebuhrstraße 59/60, 10629 Berlin



Bei Fragen:

Rolf de Witt 030/446688-371 oder