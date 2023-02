"RTL Turmspringen" mit queerer Star-Riege

Heute, 10:04h,

Zum zweiten Mal zeigt RTL am Freitagabend zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr sein "Turmspringen" als viel beworbene Event-Show. Darin messen sich 21 mehr oder weniger bekannte Promis – viele von ihnen in RTL-Realityshows aufgebaute "Stars" – wie ästhetisch sie vom Fünf- oder Zehn-Meter-Turm springen können.



Die Jungs und Mädels sind schon sehr motiviert (Bild: RTL / Markus Nass)

Zu den Teilnehmenden gehört etwa trans Youtuberin Jolina Mennen, die erstmals in der aktuellen Staffel von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" einem breiteren Publikum bekannt geworden ist. In der Realityshow belegte sie am Ende Platz vier (queer.de berichtete). Sie hatte bereits bei der ersten Turmspring-Folge im Juni 2022 teilgenommen – allerdings kannte sie damals noch kaum jemand. Dabei schlug sich die 30-Jährige gut: Am Ende belegte sie im Einzelspringen den zweiten Platz hinter Sieger Philipp Boy – und schlug damit unter anderem Nicolas Puschmann, den ersten Prince Charming.



In der neuen Folge bediente sich RTL erneut der Riege seiner Stars aus der queeren Datingshow: So wird Lars Tönsfeuerborn antreten, der von Puschmann in der ersten "Prince Charming"-Staffel auserwählt worden war. Als weitere Kandidatin springt Irina Schlauch, die erste Princess Charming, in den RTL-Pool. Außerdem wollen unter anderem die beiden "No Angels"-Mitglieder Lucy Diakovska und Nadja Benaissa ihre Künste im Turmspringen zeigen. Kürzlich gab RTL bekannt, dass auch Gigi Birofio, der Dschungelzweite von 2023, um die Wette hüpfen wird.

Wieder mehrere Verletzungen

Schon in der letzten Staffel überschatteten mehrere Verletzungen das Event: Der frühere Fußballprofi und Dschungelkandidat Thorsten Legat verletzte sich letztes Jahr etwa während der Proben beim Aufprall auf die Wasseroberfläche so sehr am Hoden, dass dieser amputiert werden musste. Zudem musste damals Schauspieler Stephen Dürr nach einer Verletzung an der Halswirbelsäule eine Titanplatte eingesetzt werden.



Auch dieses Jahr kamen die Stars nicht verletzungsfrei durch die Proben: "Ex on the Beach"-Teilnehmerin Vanessa Mariposa fällt wegen Verdachts auf einen Riss in ihrem Brustimplantat aus. Außerdem soll Bob-Weltmeister Kevin Kuske laut "Bild" nicht in der Liveshow dabei sein, weil er sich beim Sprung vom Fünfmeterbrett "die Schultersehnen abgerissen" haben soll.



Trotz dieser Verletzungen steigt die Show am RTL-Freitagabend: Dafür hat der Kölner Sender die gesamte Primetime freigeräumt bis Mitternacht – möglicherweise auch noch weit darüber hinaus. (cw)