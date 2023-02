Oscar-Party von Elton John: Das sind die ersten Promigäste

Elton John und sein Ehemann David Furnish veranstalten gerne gemeinsame Partys (Bild: Elton John AIDS Foundation)

Heute, 10:21h, noch kein Kommentar

Der britische Superstar Elton John (75) und sein kanadischer Ehemann David Furnish (60) sind zurück im Rampenlicht bei ihrer gemeinsamen Oscar-Party. Im vergangenen Jahr musste John aufgrund seiner Abschieds-Tournee passen und übergab kurzerhand Lady Gaga (36), "Pose"-Darsteller Billy Porter (53) und "Will & Grace"-Star Eric McCormack (59) die Ehre, im Rahmen der Oscarverleihung die Gäste zu begrüßen. Für die diesjährige "Elton John AIDS Foundation Academy Award Party" kehren John und Furnish nun aber zurück.



Wie "Variety" meldet, stehen auch schon die ersten drei Promigäste fest. So wird nach seinem Host-Gastspiel 2022 Schauspieler McCormack, ein Schulfreund von Furnish, in diesem Jahr erneut mit von der Partie sein. Außerdem wird Sängerin und Darstellerin MJ Rodriguez (32), die als erste trans Frau einen Golden Globe gewann, erwartet. Singer/Songwriterin Rina Sawayama (32) wird für die musikalische Unterhaltung sorgen. Weitere Gäste und Künstler sollen in den nächsten Wochen bekannt gegeben werden, heißt es weiter. Die diesjährige Oscarverleihung findet am 12. März statt.



In einem Statement erklärte John, dass er "überglücklich" sei, alte und neue Freund*innen an einem seiner Lieblingsabende wiederzusehen. Besonders, da er aufgrund der Terminkollision mit seiner Tour die Party im vergangenen Jahr verpasst habe. Er sei jedem "Besucher, Spender und Sponsor" dankbar, der die Arbeit seiner Stiftung im Kampf gegen AIDS weltweit unterstütze: "Mit solch bedeutungsvoller Großzügigkeit können wir eine gesündere und integrativere Welt schaffen."

Elton-John-Party sammelte bereits Millionen an Spendengeldern

Elton John rief die Party im Jahr 1993 ins Leben, um für seine AIDS-Stiftung Gelder einzusammeln. Bei der ersten Veranstaltung kamen 300.000 US-Dollar zusammen. In den vergangenen Jahren konnte pro Jahr bis zu acht Millionen US-Dollar gesammelt werden, wie US-Medien berichten. 98 Prozent der Einnahmen der Party sollen direkt an seine Stiftung gehen. (spot/cw)