Bill und Tom Kaulitz bekommen mit "That's My Jam" eigene TV-Show

Heute, 10:36h, noch kein Kommentar

Mit dem gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills" sind die Brüder Tom und Bill Kaulitz (je 33) bereits höchst erfolgreich – von der gemeinsamen Band Tokio Hotel ganz zu schweigen. Bald schon steht das nächste gemeinsame Projekt der Zwillinge an: Wie nun bekanntgegeben wurde, bekommt das Duo beim Streamingdienst RTL+ die Musikshow "That's My Jam mit Bill & Tom Kaulitz" spendiert.

Bei dem Format handelt es sich um eine deutsche Ausgabe des US-Quotenhits "That's My Jam", durch den Late-Night-Host Jimmy Fallon (48) seit November 2021 führt. In der Show treten Stars in Zweierteams gegeneinander in musikalischen Herausforderungen gegeneinander an. Im US-Original waren das in Staffel eins unter anderem Ariana Grande (29), John Legend (44), Kate Hudson (43) und Blake Shelton (46), um nur einige zu nennen. Staffel zwei ist schon beschlossene Sache und wird ab dem 7. März dieses Jahres an den Start gehen.

Kaulitz-Brüder sind Feuer und Flamme



Dass sie die deutsche Ausgabe der launigen Show moderieren dürfen, stimmt die Kaulitz-Brüder überglücklich: "Endlich kommt das Erfolgsformat aus den USA nach Deutschland und nur auf RTL+. Es wird völlig absurd", verspricht Tom. "Die Show ist lustig, durchgeknallt und immer für eine Überraschung gut. Verrückte Spiele, wilde Aktionen und der ein oder andere interessante Ton – keine Musikshow ist wie diese", fährt Bill fort. Bei den beiden handele es sich laut Frauke Neeb, Programmdirektorin von RTL+, um die "absoluten Wunsch-Hosts".



Welche Promis in der deutschen Version antreten werden, ist noch nicht bekannt. Und auch der geplante Ausstrahlungstermin steht noch in den Sternen. Wer hingegen live im Studio dabei sein will und mindestens 18 Jahre alt ist, kann sich schon Tickets sichern. Zwischen dem 24. und 28. März dieses Jahres werden sechs Episoden aufgezeichnet, 15 Euro schlagen pro Eintrittskarte zu Buche. (spot/cw)