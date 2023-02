Liebes-Aus bei Harald Glööckler

Dieter Schroth und Harald Glööckler (r.) kamen vor mehr als 35 Jahren zusammen (Bild: IMAGO / HOFER)

Im Jahr 2015 hatten der Designer Harald Glööckler (57) und sein Partner Dieter Schroth (74) sich das Jawort gegeben, nachdem sie zuvor schon viele Jahre zusammen waren. Nun möchte der Modeschöpfer jedoch offenbar die Lebenspartnerschaft aufheben lassen.



Glööcklers Anwalt habe der "Bild"-Zeitung jetzt bestätigt, "dass mein Mandant über seine Familienanwältin beim zuständigen Gericht einen Antrag auf Aufhebung seiner Lebenspartnerschaft gestellt hat". Zu Details der Angelegenheit äußere er sich nicht.

Es gab bereits Anfang 2022 Gerüchte

Im vergangenen Jahr hatte es bereits Gerüchte über eine mögliche Trennung gegeben. Der Designer hatte Anfang 2022 am Dschungelcamp teilgenommen und dort unter anderem auch über seine Beziehung gesprochen. Nachdem wenig später laut Medienberichten ein Umzugswagen vor dem Zuhause der beiden gesichtet worden war, kamen Trennungsgerüchte auf. Glööckler meldete sich daraufhin persönlich zu Wort.



"Nein, es hat keine Trennung stattgefunden", hatte der 57-Jährige damals noch im Gespräch mit RTL erklärt. Er fügte an: "Aber man wird ja eine Zweitwohnung nehmen dürfen und Möbel mitnehmen dürfen, wenn man viele hat." Die beiden seien seit 35 Jahren zusammen – da sei man nicht immer einer Meinung, "aber es gab jetzt keinen Grund sich auszusprechen und es gab auch keine Trennung". Glööcklers Anwalt habe kurz zuvor bereits dem Sender gesagt: "Unser Mandant ist nicht ausgezogen, sondern bezieht in Berlin eine Zweitwohnung um sich von dort verstärkt um sein Business zu kümmern." (cw/spot)