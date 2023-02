Glööckler: "Beziehung war nur noch eine Wohngemeinschaft"

Ein Bild aus glücklicheren Tagen: Harald Glööckler (re.) und Dieter Schroth im Jahr 2016 (Bild: IMAGO / VISTAPRESS)

"Irgendwann muss man sich eingestehen, dass es einfach nicht mehr geht": Designer Harald Glööckler (57) hat in einem Interview mit "Bild am Sonntag" (Bezahlartikel) über die Gründe für die Trennung von Dieter Schroth (74) gesprochen. Das Liebes-Aus war am Freitag bekannt geworden (queer.de berichtete). Das Paar, das 35 Jahre liiert war, hatte sich 2015 verpartnert.



Seit einem Jahr lebt Glööckler von seinem Partner räumlich getrennt, nun habe er beschlossen, "dass ich diese Trennung konsequent zu Ende bringen möchte – indem ich beim Amtsgericht den Antrag gestellt habe, unsere eingetragene Lebenspartnerschaft aufzulösen".

"Heute weiß ich: Nähe kann auch entfremden"

In dem Interview erklärte der Designer zudem: "Aus unserer Liebe wurde so erst eine Art Anhänglichkeit, weil der eine den anderen festhalten wollte. Zum Schluss wurden wir einander zur Gewohnheit, sodass unsere Beziehung in Wahrheit nur noch eine Wohngemeinschaft war. Wir haben zusammen, aber nicht miteinander gelebt. Und heute weiß ich: Nähe kann auch entfremden." An anderer Stelle sagte er dem Blatt, er habe krampfhaft gewollt, "dass meine Beziehung funktioniert. Und ich wollte nicht zugeben, dass sie nicht funktioniert. Aber die Wahrheit ist auch, dass ich schon die letzten zehn Jahre in meiner Beziehung unglücklich war."

Designer und Unternehmer Harald Glööckler wurde insbesondere durch seine pompösen Glitzer-Kreationen bekannt. Bereits 1987 eröffnete er zusammen mit Dieter Schroth seinen ersten eigenen Laden. 1990 gründeten die beiden das Modelabel "Pompöös". Auch im Fernsehen machte sich Glööckler einen Namen, er hatte unter anderem seine eigene Personality-Doku "Glööckler, Glanz und Gloria" und war zwischenzeitlich Juror bei "Let's Dance". Anfang 2022 war der Designer außerdem einer der Teilnehmer*innen der 15. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", schied im Dschungelcamp-Halbfinale aus und belegte am Ende den vierten Platz der Reality-TV-Show (queer.de berichtete). (cw/spot)