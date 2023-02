Heute, 14:07h,

Am frühen Samstagmorgen griffen zwei Unbekannte zwei queere Personen in der Frankfurter Bleichstraße an. Das meldete die Polizei am Sonntag. Zuvor waren die beiden Parteien in einer Szenelokalität schon verbal aneinandergeraten.



Gegen 04.25 Uhr verließen ein 19-Jähriger und seine 36-jährige Begleiterin das Szenelokal "Pink Bar" in der Alten Gasse, weil sie einer Auseinandersetzung eigentlich aus dem Weg gehen wollten. In dem Lokal sei es nach Angaben der beiden zu einer verbalen Streitigkeit mit zwei unbekannten Männern gekommen, in deren Verlauf einer der beiden Männer zu der 36-Jährigen sagte, dass sie aufgrund ihres Aussehens "keine richtige Frau" sei. Vorangegangen sei dem Ganzen ein vermeintliches Schubsen im Club.

Die beiden Attackierten erlitten leichte Verletzungen

Das Duo lief von der Alten Gasse über die Bleichstraße in Richtung Eschenheimer Tor. In der Bleichstraße, Höhe Hausnummer 17, wurden die beiden dann von den besagten Männern eingeholt und mit Schlägen traktiert. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung "Eschenheimer Tor".



Die beiden Attackierten erlitten leichte Verletzungen, die noch vor Ort durch einen Rettungswagen versorgt wurden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeug*innen



Die Polizei veröffentlichte folgende Täterbeschreibungen: "Beide männlich, 18 bis 19 Jahre alt, schwarze Haare, ca. 170 cm groß und schlank. Beide waren komplett weiß gekleidet und sprachen Deutsch mit einem nicht näher bekannten Akzent." Sachdienliche Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (069) 755-10100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (cw/pm)